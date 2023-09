escuchar

Este lunes, mientras se celebraba el Día del Trabajo en Estados Unidos, se registraron ataques de tiburones a dos personas distintas en la misma playa de Florida, Ponce Inlet, que pertenece al condado de Volusia, apodado por el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones como la “capital del mundo de las mordeduras” de estos escualos. La primera víctima fue una mujer de aproximadamente 37 años, originaria de la ciudad de Apopka, quien recibió el impacto en un pie tras meterse al mar y con el agua apenas en la cintura, confirmó Volusia County Beach Safety.

La mujer argumentó que, a pesar de que no se encontraba a una gran profundidad en el agua, no pudo ver al escualo. En tanto, el Departamento de Emergencias respondió rápidamente y la trasladó para que recibiera atención médica. El otro afectado fue un hombre que se dedicaba al surf, de aproximadamente 30 años, y quien terminó herido en la mano izquierda en Ponce Inlet Jetty, zona famosa para los pescadores y aficionados a las olas. Al final, no quiso recibir atención médica y prefirió manejar por su cuenta hacia el hospital más cercano. En ambos casos, ninguno de los ataques comprometió la vida de las víctimas, reportó Fox News

Dos tiburones atacaron a los visitantes a una playa de Florida Pixabay

Ponce Inlet, donde ocurrieron estos últimos incidentes, se encuentra en el condado de Volusia, a donde también pertenece New Smyrna Beach. Hace unos meses, en julio, dos personas fueron atacadas por tiburones en esta playa mientras surfeaban. Según el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, en Volusia se registraron 343 incidentes no provocados desde 1882.

Un día agitado en Volusia

Este lunes, los salvavidas ayudaron a más de 180 personas que fueron rescatadas del mar, entre ellas a dos hermanas, a quienes encontraron flotando en el agua, a pesar de los avisos con banderas rojas debido al alto oleaje y fuertes corrientes. En declaraciones de Volusia County Beach Safety que retomó Fox 35, se informó que las mujeres estaban de visita desde Louisiana y sus cuerpos se encontraban a una distancia de entre 15 y 30 metros de la playa.

Las hermanas, cuyas identidades y edades se desconocen, fueron transportadas a un hospital cercano debido a que las dos casi habían perdido el pulso. Una vez bajo atención médica, quedaron fuera de peligro. AJ Miller, portavoz de seguridad, señaló que el alto número de estos incidentes se debe a los efectos del huracán Idalia.

La autoridad confirmó que ambas se encontraban en New Smyrna Beach, donde no había vigilancia. Fue gracias al reporte de un testigo que vio los cuerpos que se logró el rescate. “No sabemos cuánto tiempo estuvieron bajo el agua, si estuvieron sumergidas, si ocurrió algún incidente traumático que provocó el ahogamiento”, dijo Miller a los medios.

Dos personas fueron mordidas por tiburones en la capital del mundo de los incidentes con escualos Unsplash

Por ello, el portavoz enfatizó que es necesario fijarse en que haya un salvavidas a la vista antes de ingresar al mar: “Si hay un incidente o alguien se mete en problemas, están allí para verlo y brindar la mejor oportunidad que pueda”. También, sugirió revisar los avisos de las autoridades del condado de Volusia para tomar las medidas de seguridad pertinentes.

LA NACION