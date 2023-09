escuchar

Un hombre mexicano fue detenido en Florida por presuntamente transportar a varias personas que estaban de forma irregular en Estados Unidos. Se lo arrestó con los argumentos de la ley SB 1718, promulgada por el gobernador estatal Ron DeSantis. Sin embargo, su abogado y en cónsul de México en Orlando, Juan Sabines, argumentan que fue un arresto arbitrario y que está en prisión injustamente. Ahora, lucharán mediante un juicio por su libertad.

Raquel López Aguilar es originario de Chiapas, un estado ubicado en el sureste de México. En un principio, medios locales informaron que el individuo manejaba un vehículo en el que llevaba a varios indocumentados y agregaron que él tampoco tenía un estatus migratorio legal. No obstante, con el pasar de los días, Sabines compartió más información.

El viernes pasado a la tarde el funcionario dio una conferencia de prensa, después de haber visitado a López en la cárcel de la Bahía de Tampa. Asistió en compañía del abogado Mark Arias, quien trabaja para el Programa de Asistencia Legal Externa y se especializa en temas migratorios, de acuerdo con WFLA.

Juan Sabines Guerrero junto al abogado que defenderá al mexicano detenido en Florida bajo la ley 1718 @Juansabinesg/X (ex Twitter)

Ambos detallaron que el mexicano fue detenido por una Patrulla de Carreteras de Florida (FHP, por sus siglas en inglés) el pasado 21 de agosto, en el condado de Hernando. Los policías le marcaron el alto para hacerle una revisión de rutina, aparentemente por tener los vidrios de su camioneta polarizados y el parabrisas estrellado. Conducía en la autopista I-75, al norte de State Road 50, en una van GMC Savana.

Sin embargo, el detalle más importante y que será el argumento principal de la defensa del extranjero es que él no conducía el vehículo. “Lo curioso es que él no iba manejando, entonces veremos qué va a hacer la fiscalía para justificar estos cargos que le quieren imputar a una persona inocente que se dedica a trabajar”, aseveró Sabines al medio citado.

Se le atribuyeron cargos de contrabando, ya que en la camioneta iban siete personas, “dos con papeles, y otras cinco y el conductor no”, declaró el cónsul mexicano en Orlando. Al único que detuvieron fue a Raquel, “y a los demás los soltaron porque esto no es un caso de inmigración, es un caso criminal. Migración no ha tenido nada que ver. Ni siquiera ha venido migración”.

La versión de la FHP es diferente y asegura que eran en realidad seis personas y entre ellas había un menor de edad. Además, defiende que cuando detuvieron al hombre chiapaneco se dieron cuenta de que había ingresado ilegalmente a EE.UU. y que lo deportaron con anterioridad. De igual manera, que los seis pasajeros de la van eran indocumentados y uno de ellos fue deportado antes tras cometer un delito en Georgia.

La ley impulsada por Ron DeSantis es inconstitucional, en la opinión del cónsul y el abogado AP

Descontento por la detención de un mexicano en Florida

Sabines mostró su inconformidad por el arresto del acusado porque, desde su consideración, se lo acusa injustamente: “Sencillamente, lo detuvieron porque tenía los vidrios más oscuros de lo que la ley permite o polarizados. No descartamos que haya sido por el color de la piel, que lo que tenga más oscuro sea el color de la piel y no tanto los vidrios. Y seguramente una persona de ojos azules o rubia no estaría en este caso”, señaló en comentarios retomados por WFLA.

Arias, por su parte, dijo que por ahora no hay nada que temer porque “todavía no hay cargos oficiales”. Eso significa que el policía que detuvo a López fue quien lo acusó de transportar inmigrantes, pero realmente “la persona que toma la decisión de radicar cargos oficiales es un fiscal estatal porque esta ley es estatal”. “No es una ley de inmigración, es criminal” concluyó.