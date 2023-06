Las cuatro ballenas asesinas que generaron conmoción en Massachusetts

escuchar

El fin de semana pasado, los científicos del New England Aquarium captaron a cuatro ballenas asesinas a unos 64 kilómetros de Nantucket, en Massachusetts, EE.UU. El hallazgo emocionó a los expertos y también a la población del lugar, dado que no es común que ese tipo de animales aparezca en la zona y menos en grupo.

Los cuatro ejemplares son de la especie orca y fueron vistos durante un vuelo de siete horas que emprendieron los miembros del acuario sobre el océano. El propósito del viaje era identificar a los animales marinos que habitan en ese sector, con lo que encontraron a casi 150, entre delfines, rorcuales comunes, aliblancos, ballenas jorobadas, delfines mulares y otros, según informaron en sus redes sociales.

Al respecto, Orla O’Brien, científica asociada al New England Aquarium, afirmó que ver a orcas en las aguas de New England era poco frecuente y que estas especies tienen un significado característico. “Creo que ver ballenas asesinas es particularmente especial para nosotros porque desbloquea esa parte de la infancia que nos motivaba a ser biólogos marinos”, dijo a WKBW.

Las ballenas asesinas se encuentran en la cima de la cadena alimenticia

Los ejemplares fueron detectados por Katherine McKenna, otra científica que forma parte del acuario y que se encontraba en el vuelo de exploración. “Al principio solo podía ver dos salpicaduras delante del avión. Luego dimos la vuelta al área y dos ballenas salieron a la superficie, pero fue demasiado rápido para saber qué eran”. La especialista agregó que hubo una tercera salida en la que pudo identificar a los animales: “Vimos la coloración reveladora antes de que las grandes aletas dorsales estuvieran fuera del agua”. Las orcas nadaban en formación, lo que fue calificado por O’Brien como una experiencia “irreal”. Según las observaciones de los expertos, la manada pudo estar conformada por dos machos y dos hembras.

¿Las ballenas asesinas son peligrosas para los humanos?

Las orcas son tradicionalmente conocidas como ballenas asesinas debido a que se encuentran entre los cazadores más poderosos y peligrosos del mundo marino. No tienen depredadores naturales y están en la cima de la cadena alimenticia. Sin embargo, no representan un riesgo para los humanos, ya que estos no están dentro de su dieta natural, según detalla el sitio Animal Z.

Estas enormes criaturas ni siquiera intentan atacar a las personas, a diferencia de otras especies marinas, que muerden a los humanos en su exploración. Todas las orcas son carnívoras y se alimentan de peces, focas, leones marinos, delfines, marsopas, tiburones, rayas, otras ballenas gigantes, pulpos, calamares y aves marinas. Además, poseen grandes habilidades de caza, debido al tamaño de su cuerpo, la velocidad de nado, sus dientes afilados y su inteligencia para aturdir a las presas en el menor tiempo posible.

Las orcas son capaces de comunicarse entre ellas con sonidos

Los ejemplares son fácilmente reconocibles por su distintivo color blanco y negro. Además, se caracterizan por emitir una amplía variedad de sonidos con significados específicos, que son reconocidos por miembros de la misma especie, incluso a la distancia. Estas ballenas son capaces de comunicarse debajo del mar a través de la ecolocalización y se les considera animales inteligentes y sociables, de acuerdo con National Geographic.

