La renacida Osaka ya está en semifinales del Abierto de EEUU

La japonesa Naomi Osaka derrotó la noche del miércoles a la checa Karolina Muchova y se plantó en sus primeras semifinales del Abierto de Estados Unidos desde 2020, a sólo dos pasos de completar su espectacular resurrección.

Osaka, número 24 del ranking de la WTA, superó a Muchova (13) por 6-4 y 7-6 (7/3) en el cierre de los cuartos de final femeninos en Nueva York.

Tras el último golpe ganador, la ex número uno mundial se detuvo unos segundos visiblemente emocionada por alcanzar su primera semifinal de Grand Slam desde 2021.

"Ha habido mucho trabajo que no han visto", afirmó. "Esto es como un sueño hecho realidad".

Su rival del jueves será la estadounidense Amanda Anisimova, debutante en la penúltima ronda de Flushing Meadows.

La otra semifinal la disputará la bielorrusa Aryna Sabalenka frente a su víctima en la final del año pasado, la estadounidense Jessica Pegula.

Como hizo en su brillante victoria ante Coco Gauff, Osaka demostró de nuevo el miércoles que ha recuperado sus poderes.

Mandando con su demoledora derecha, Osaka mantuvo el control del primer set hasta el quiebre decisivo en el último juego.

Muchova resentía su desgastante recorrido previo, con cuatro rondas ganadas a tres sets, pero aún así quebró dos veces en el segundo set y llegó a servir con ventaja de 5-4 pero Osaka consiguió forzar el tiebreak y acabar con la rebeldía de la checa.

Muchova era la última representante del tenis checo, que colocó por primera vez tres raquetas en los cuartos de final, y aspiraba a completar un trío de semifinales seguidas en Nueva York.

"Fue un partido increíblemente difícil. Ella es una de las mejores jugadoras del mundo", dijo Osaka, que reveló una pequeña cuenta pendiente con su rival.

"El año pasado me ganó aquí cuando yo tenía uno de mis mejores atuendos. Así que estaba realmente molesta", dijo una sonriente Osaka, que este año atrae miradas con un conjunto morado diseñado para brillar bajo los focos de Flushing Meadows.

La japonesa, de 27 años, está decidida a reactivar un palmarés congelado desde el Abierto de Australia de 2021.

Tras aquella cuarta corona de Grand Slam entró en un periodo convulso en el que se alejó varias veces de las pistas para cuidar de su salud mental.

A principios de 2024 retomó la competición tras su maternidad con unos resultados mediocres hasta la actual gira de pista dura norteamericana.

En las fases finales de los Grand Slams tiene un historial implacable, ya que hasta ahora alzó el título en los cuatro torneos en los que llegó a cuartos de final.

