Listas cruzadas y alertas de vuelo: el sistema de la TSA para notificar al ICE sobre pasajeros con orden de deportación

De cara al Mundial 2026 de la FIFA, muchos migrantes y extranjeros que piensan visitar Estados Unidos están preocupados por los alcances del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Además de su actividad en los operativos de seguridad de los partidos, los agentes también tienen presencia en los aeropuertos por un acuerdo con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El acuerdo entre el ICE y la TSA: la agencia realiza arrestos en aeropuertos de EE.UU.

Según un video que publicó The New York Times en YouTube, ambas agencias federales, que forman parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), tienen un acuerdo para compartir información.

Concretamente, el ICE envía a la TSA listas de personas con órdenes de deportación. La autoridad aeroportuaria se encarga de cruzar esos nombres con su base de datos para saber si alguno de esos migrantes tiene programado un vuelo en una fecha determinada.

En caso de que así sea, la TSA manda la información de vuelo a la entidad migratoria. Al tener esa ventaja, el ICE concurre a la terminal aérea correspondiente para detener al individuo y comenzar el trámite de su expulsión de EE.UU.

Según el informe, esto afecta mayormente a quienes realizan vuelos domésticos dentro del país norteamericano y no tanto a viajes internacionales, ya que en esos casos salen por su cuenta.

La TSA y el ICE tienen un acuerdo para cruzar información y realizar arrestos Facebook TSA

Aunque esta alianza aplica a personas que tienen órdenes de deportación, los migrantes y turistas que visiten EE.UU. por el Mundial deben saber que puede haber agentes del ICE presentes en cualquier aeropuerto.

Los alcances del ICE: los poderes que entrega la clasificación del Mundial como evento SEAR 1

La Copa del Mundo, en la que EE.UU. organizará la mayor parte de los partidos, recibió una clasificación de Special Event Assessment Rating (SEAR). Con distintos niveles, estos son eventos en los que agencias federales participan de los operativos de seguridad, según explica un documento del DHS.

De acuerdo con la evaluación de riesgo y la magnitud de lo que se celebre, hay distintos grados de participación. En el caso del Mundial, se le otorgó un nivel SEAR 1, la calificación más alta que implica un “apoyo federal interagencial extenso“.

El ICE participará de los operativos de seguridad del Mundial 2026 por ser un evento SEAR 1 Archivo

Al igual que sucedió en el Super Bowl LX, agentes del ICE y otras entidades federales estarán presentes en las inmediaciones de los estadios.

El ICE confirmó que participará de los operativos de seguridad del Mundial 2026

A la clasificación SEAR del evento se le suman las declaraciones de Todd Lyons, director interino de la agencia. Durante el testimonio que brindó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, manifestó que la participación del ICE será importante.

“La agencia es una parte clave del sistema de seguridad general de la Copa Mundial. Nos dedicaremos a asegurar esa operación y la seguridad de todos nuestros participantes y visitantes”, expresó en su presentación tras ser consultado por la congresista Nellie Pou.