Las diez cosas que las azafatas más detestan de los pasajeros durante un vuelo y la “regla de oro”

Muchas veces, volar en avión puede generar situaciones que hacen que los viajeros pierdan el control, ya sea algún malestar por un cambio de agenda, un percance con otro pasajero o incluso un asiento incómodo durante el camino. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, la atención se centra en el cliente y se pasa por alto a algunas personas cuyo servicio es vital: las azafatas y los asistentes. Estos miembros de la tripulación están capacitados para resolver la mayoría de los problemas a bordo, pero también pueden enojarse o perder la paciencia. La revista Travel+Leisure le preguntó a algunos profesionales sobre las conductas que más los dejaban al borde de la molestia en sus trabajos y esto fue lo que contestaron.

Andy, cuya identidad está protegida para evitar represalias, compartió algunos detalles. “El trabajo es mucho más que brindar un servicio a bordo. Somos, ante todo, profesionales de la seguridad y estamos capacitados para manejar situaciones de emergencia que pueden ocurrir en cualquier momento”, le dijo a Travel + Leisure

Si un pasajero quiere recibir el trato de un miembro VIP, no tiene que seguir ninguna rutina de diez pasos, solo se necesitará una cosa, ser amable. “Es la regla de oro. Si me muestras un poco de respeto, estaré más que feliz de hacer un esfuerzo adicional por usted y hacer que su vuelo sea lo más agradable posible (...) Sus asistentes de vuelo también son personas, así que la próxima vez que sus viajes no salgan como los planeó, venga y hable con nosotros porque probablemente hemos estado en una situación similar en algún momento de nuestras vidas y podemos tratar de ayudar lo mejor posible”, añadió Andy.

Lo que los pasajeros deben evitar durante el vuelo, desde la perspectiva de las azafatas Unsplash

Las diez acciones que pueden ofender a una azafata

Hay más de una actitud de los pasajeros que molestan a la tripulación, por eso la revista lanzó una pregunta en el foro Reddit para conocer las respuestas de algunos asistentes de vuelo y estas fueron las diez acciones que mencionaron:

Tocar a una azafata sin su permiso

Mientras los asistentes de vuelo caminan por los pasillos, algunas personas se apresuran para tocarles el brazo y hacer su petición, algo que puede molestarles. “No me toques ni muevas los dedos en mi brazo. Tengo una etiqueta con mi nombre. ‘Señorita’ y ‘disculpe’ también funcionan muy bien”, declaró una persona que sugirió que el uso de las palabras es mucho más efectivo.

Pedir agua después de abordar

Aunque no les molesta que los pasajeros pidan bebidas, cuando lo hacen en el abordaje puede llegar a ser complicado, porque en ese momento los miembros de la tripulación tienen varias tareas de seguridad pendientes. “Si necesita tomar medicamentos, prepárese y obtenga una botella o beba agua antes de subir”, recomiendan.

Ir al baño en el momento más impensado

Los miembros de la tripulación proponen que, en la medida de lo posible, los pasajeros planifiquen los viajes al baño para que no coincidan con el servicio. “No soporto cuando los pasajeros se levantan para ir al baño tan pronto como estamos repartiendo bebidas”, agregó una azafata en el foro de internet.

Tocar el timbre con frecuencia

Otra de las actitudes que recomiendan evitar es tomarle cariño al timbre de llamada sobre el asiento. “Si acabamos de despegar y la señal del cinturón de seguridad todavía está encendida, saldremos pronto. Espere cinco minutos. Y si acabamos de terminar el servicio, o si puede ver que estamos haciéndolo unas filas detrás de usted, solo espere un minuto”.

No espere que conozcan los detalles de su siguiente vuelo

Algunos pasajeros piden detalles de cada vuelo que llega y sale del aeropuerto, pero el personal no siempre tiene la información. “Nos enteramos del retraso cuando lo hacen los pasajeros y no podemos controlar las conexiones”.

Exigir comida luego de que el servicio finalizó

En caso de haberse quedado dormido durante la hora del servicio, se deberá aceptar que quizá se perdió la oportunidad. “Tenemos alrededor de 300 pasajeros aquí. ¿Por qué no comportarse como todos los demás?” escribió un miembro de la tripulación.

Pedir ayuda con bolsos demasiado pesados

Algunos, por no querer cargar sus propias maletas, le piden ayuda a las azafatas, que también se lesionan si cargan artículos que son muy pesados: “Odio cuando las personas saben que no pueden levantar sus maletas debido a una lesión o cualquier otra razón personal y esperan que los asistentes de vuelo las coloquen en el compartimiento superior”.

Estirarse en medio del pasillo

Quienes hacen vuelos de distancias muy largas necesitan tomarse un momento para estirar las piernas, pero los asistentes recomiendan hacerlo en un lugar apropiado. “Cuando me muevo por los pasillos haciendo mi trabajo y un pasajero está parado allí para usar las instalaciones o estirar las piernas, no actúes como si te estuviera molestando cuando pido pasar”, dijo una azafata.

Limarse las uñas

“Cortarse o limarse las uñas de los dedos de las manos y los pies está en la lista de molestias de los pasajeros y asistentes de vuelo”, aseguró un integrante de la tripulación, quien pidió no seguir con esta práctica.

No agradecer

Lo que los pasajeros deben evitar durante el vuelo, desde la perspectiva de las azafatas Pexels

Una de las actitudes que más les molesta es que las personas se toman un momento para agradecerle al piloto, pero no a los miembros de la tripulación. “Sin reconocernos ni mirarnos a los ojos, sin decir por favor y gracias. Nosotros también somos personas. Por favor, trátennos con respeto”, sentenció.