Le critican la ropa que usa para el gimnasio, pero dice que prefiere “morir” antes que cambiarse

Kaylz (@kaylzzzfit) es una tiktoker que suma más de 45.000 seguidores en su cuenta, en la que comparte algunos detalles de su transformación tras haber empezado una rigurosa rutina en el gimnasio. En sus imágenes sobresalen sus ejercicios, algunas de sus actualizaciones y también sus atuendos. Este último detalle fue el detonante de un debate entre la comunidad virtual, luego de que la creadora de contenido expusiera uno que fue calificado como “demasiado revelador”.

La también gurú fitness suele optar por los trajes ajustados, sobre todo aquellos que dejan al descubierto sus músculos. Como es habitual en este tipo de contenido, causa un intercambio fuerte de opiniones. No obstante, Kaylz no deja que la intimiden por ello, sino que exhibe estos casos en su perfil para evidenciar que las críticas no la desaniman.

En un clip que suma miles de reacciones, la tiktoker apareció con un top negro y la descripción: “Gym Karen ofendida porque mi top es ‘demasiado revelador’”. En el fondo se escuchaba un audio viral que ha sido utilizado hasta el momento en más de 209.000 videos de la red social, que dice: “Preferiría morir”.

Una tiktoker le contesta a las personas que la critican por sus elecciones de ropa para el gimnasio

Al parecer, el video de la persona a la que la tiktoker calificó como “Karen”, que según las definiciones es un término popular en Estados Unidos para referirse a quienes creen tener el derecho de exigir más de lo apropiado o necesario, sería la respuesta a una reacción que recibió en otra grabación. En esa daba una muestra de sus tonificados brazos.

Ese tipo de comentarios parecen ser frecuentes entre su contenido, por lo que decidió hacer el seguimiento para contestarles a sus ‘haters’.

En esta ocasión, no toda la comunidad virtual mostró su respaldo. Algunos alabaron cómo se le veía el top, pero también revelaron que no lo usarían: “Tendría tanto miedo de que algo se me saliera, pero son tan lindos”, escribió una persona. Otras se concentraron en su bronceado, que también destaca en la mayoría de sus grabaciones. “Chica, te ves sexy, no escuches a nadie que te diga que te pongas otra cosa”, le dejó una tercera persona. “Te ves increíble. Si me viera así… estaría bien mostrando mi trabajo”, se sumó a la conversación otra usuaria más.

Sus rutinas para sus seguidores

Una mujer mostró su antes y después de ir al gimnasio

Uno de sus contenidos más vistos es su rutina de preparación previa a los entrenamientos, dado que muchos comparten su estilo de vida y buscan métodos para conseguir estar en forma. El paso a paso que dejó ver consiste en hacerse en el cabello en un peinado que no la moleste ni interfiera en su rostro en los ejercicios, preparar y tomar su licuado de proteína, desayunar bien (en su caso muestra un bagel con fresas o frutillas) y un poco de baile previo al trabajo duro.

La realidad es que, pese a las críticas, la tiktoker se ha mantenido fiel a sí misma y suele compartir también sus esfuerzos en el gimnasio. Su mayor atractivo, según las consideraciones de su audiencia, va más allá de lo evidente. Lo que alaban constantemente es la confianza que le añade a todos sus clips.

