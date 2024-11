Leganés vs. Real Madrid, hoy: hora y cómo ver en vivo desde EE.UU. La Liga española

El Leganés y el Real Madrid se enfrentarán este domingo en el Estadio Municipal Butarque por la fecha 14 de La Liga. Los Pepineros llegan con una victoria bajo el brazo tras vencer al Sevilla por 1 a 0 en su casa, mientras que los Merengues hicieron lo suyo y vencieron al Osasuna por 4 a 0 en el Santiago Bernabéu.

El conjunto dirigido por Borja Jiménez atraviesa un buen momento luego de la vuelta a la Primera División del futbol español este año y se mantiene afuera de los puestos de descenso directo. Para este encuentro, el entrenador no podrá contar con Tapia, Franquesa y Raba, todos por lesión.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti, a pesar de no brillar en el juego, tienen una buena temporada y buscarán sumar de a tres para no perderle pisada al Barcelona. El entrenador italiano no podrá tener a disposición a Carvajal, Courtois, Rodrygo, Vásquez y Tchouaméni, también todos por lesión.

Este encuentro será vital para el Real Madrid si quiere recortarle punto al Barcelona (AP Foto/Jose Breton) Jose Breton - AP

Cómo ver en vivo el partido del Real Madrid:

El partido está programado para este domingo 24 de noviembre y se jugará en el Estadio Municipal Butarque de Leganés.

Horario en EE.UU.: 8.30 horas del Pacífico (PST); 11.30 hora Central (CT); 12.30 hora del Este (EST) de EE.UU.; y 11.30 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguirlo en televisión, en Estados Unidos estará disponible a través de ESPN+ y ESPN Deportes.

En México se transmitirá por Sky Sports y TUDN.

Posibles formaciones de Leganés - Real Madrid CF

Leganés: Dmitrovic; Alti, Poirrier, Nastasic, Sáenz; Cissé, López, Cruz, Brasanac, Munir; Fuente.

Dmitrovic; Alti, Poirrier, Nastasic, Sáenz; Cissé, López, Cruz, Brasanac, Munir; Fuente. Real Madrid CF: Lunin; Valverde, Vallejo, Rudiger, Mendy; Modric, Camavinga, Bellingham; Díaz, Mbappé y Vinicius.

El Leganés viene de vencer a Sevilla por 1 a 0 en su casa Instagram: @CDleganes

Cómo está la tabla de La Liga

El Barcelona se mantiene en lo más alto de la clasificación con 33 puntos y lo sigue de cerca por el Real Madrid con 27 unidades. Atlético Madrid con 26, Villarreal con 24 y Osasuna con 21 puntos completan los primeros cinco lugares de la tabla. Por su parte, Leganés se encuentra en la decimocuarta posición con 14 puntos.

El desarrollo de La Liga se muestra muy competitivo en estas primeras fechas, con varios equipos que luchan por los puestos de privilegio. El enfrentamiento de hoy será clave para ver si los de Chamartín pueden descontarle puntos a los culés que se encuentran en la cima de la tabla o los Pepineros pueden sumar de a tres para no acercarse a la zona de descenso.

Barcelona: 33 puntos

33 puntos Real Madrid: 27 puntos

27 puntos Atlético de Madrid: 26 puntos

26 puntos Villarreal: 24 puntos

24 puntos Osasuna: 21 puntos

Historial entre el Leganés y el Real Madrid CF

Desde el primer enfrentamiento en 2003, ambos equipos se vieron las caras en 14 ocasiones. La Casa Blanca demostró su superioridad al llevarse la victoria en 10 de esos encuentros, mientras que los Pepineros lograron imponerse en tan solo 2 oportunidades. Los 2 partidos restantes terminaron en empate.

Este historial pone en perspectiva el desafío que deberán afrontar los dirigidos por Borja Jiménez. Sin embargo, los de Chamartín tienen un objetivo claro: sumar de a tres para no perderle pisada al Barcelona, que se encuentra en la primera posición de La Liga.