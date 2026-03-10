Calendario completo del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y cómo ver en vivo la fase final en Texas y Florida

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) se disputa del 5 al 17 de marzo en cuatro sedes —Tokio, San Juan, Houston y Miami— y combina fase de grupos con eliminación directa, según el calendario oficial del World Baseball Classic publicado por MLB. De acuerdo con la guía de “Full schedule, how to watch 2026 World Baseball Classic”, todos los partidos se transmiten en Estados Unidos a través de FOX Sports, con especial foco en las instancias decisivas que se juegan en Texas y Florida.

World Baseball Classic 2026: el calendario de la fase de grupos en Tokio, San Juan, Houston y Miami

Según el cronograma que detalla MLB en su página de calendario del World Baseball Classic, el torneo comienza el 5 de marzo en Tokio Dome, con el primer partido entre Chinese Taipei y Australia.

Luego se expande al resto de las sedes —Hiram Bithorn Stadium (San Juan), Daikin Park (Houston) y loanDepot Park (Miami)— a partir del 6 de marzo. El formato establece cuatro grupos.

Los jugadores de Corea del Sur se sacan selfies al festajar la victoria ante Australia en el Clásico Mundial de béisbol, el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio. (AP Foto/Eugene Hoshiko) Eugene Hoshiko - AP

Grupo A (San Juan) : arrancó el 6 de marzo en Hiram Bithorn con Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá.

: arrancó el 6 de marzo en Hiram Bithorn con Puerto Rico, Cuba, Canadá, Colombia y Panamá. Grupo B (Houston) : también inició el 6 de marzo en Daikin Park, con Estados Unidos, México, Italia, Brasil y Gran Bretaña.

: también inició el 6 de marzo en Daikin Park, con Estados Unidos, México, Italia, Brasil y Gran Bretaña. Grupo C (Tokio) : abrió el 5 de marzo y reúne a Japón y otras selecciones de Asia y Europa, con todos los partidos disputados en Tokio Dome.

: abrió el 5 de marzo y reúne a Japón y otras selecciones de Asia y Europa, con todos los partidos disputados en Tokio Dome. Grupo D (Miami): se puso en marcha el 6 de marzo en loanDepot park, con Venezuela, República Dominicana, Países Bajos, Israel y Nicaragua.

El calendario día por día que recoge MLB muestra cómo se reparten los partidos en estas sedes hasta el 11 de marzo.

Cómo ver la fase de grupos del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La fase de grupos del World Baseball Classic 2026 se puede ver íntegramente en Estados Unidos por FOX Sports, de acuerdo con la guía de MLB:​

FOX transmite partidos selectos de alto perfil, como el debut de Estados Unidos ante Brasil en Daikin Park el 6 de marzo a las 20:00 ET.

transmite partidos selectos de alto perfil, como el debut de Estados Unidos ante Brasil en Daikin Park el 6 de marzo a las 20:00 ET. FS1 y FS2 llevan buena parte de los juegos de Tokio, San Juan, Houston y Miami durante la fase de grupos del WBC, con múltiples ventanas diarias.

llevan buena parte de los juegos de Tokio, San Juan, Houston y Miami durante la fase de grupos del WBC, con múltiples ventanas diarias. FOX Deportes ofrece cobertura en español de encuentros clave del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

ofrece cobertura en español de encuentros clave del Clásico Mundial de Béisbol 2026. FOX Sports App y FOX One permiten ver todos los partidos del World Baseball Classic en streaming, mientras que Tubi emite 41 de los 47 encuentros, incluidos varios de fase de grupos y del tramo final.

Tarik Skubal, lanzador abridor de los Estados Unidos, lanza durante la primera entrada de un juego del Clásico Mundial de Béisbol contra Gran Bretaña, el sábado 7 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/Ashley Landis) Ashley Landis - AP

Cuartos de final del WBC 2026: fechas, sedes y TV en Texas y Florida

La fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 comienza con los cuartos de final, que se juegan entre Houston y Miami, según el formato y las sedes que describe MLB en su resumen de “pools and schedule” y en el bracket oficial.

Los cuartos de final A/B (cruces entre los dos mejores de San Juan y Houston) se disputan en Daikin Park, Houston.

(cruces entre los dos mejores de San Juan y Houston) se disputan en Daikin Park, Houston. Los cuartos de final C/D (cruces entre los clasificados de Tokio y Miami) se juegan en loanDepot park, Miami.

Según la guía televisiva de MLB, las fechas y horarios de los cuartos de final son:​

13 de marzo

Quarterfinal 1: 18:30 ET (FS2).



Quarterfinal 2: 20:00 ET (FOX).

14 de marzo

Quarterfinal 3: 15:00 ET (FS1).



Quarterfinal 4: 21:00 ET (FOX).

En paralelo, FOX Sports detalla que FOX emitirá dos de esos juegos de cuartos en horario central —uno desde Houston el 13 de marzo a las 20:00 ET y otro desde Miami el 14 de marzo a las 21:00 ET—, ambos también disponibles por FOX Deportes.​

El venezolano Luis Arraez enciende las gradas con un batazo en el loanDepot park de Miami

Semifinales y final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en Miami

Las semifinales y la final del World Baseball Classic 2026 se disputan íntegramente en loanDepot park, en Miami, de acuerdo con el resumen de sedes y fases que difunde MLB.

Mexico's Nacho Alvarez Jr. celebrates after hitting a home run against Britain during the second inning of a World Baseball Classic game, Friday, March 6, 2026, in Houston. (AP Photo/David J. Phillip)� David J. Phillip� - AP�

La grilla oficial de TV y horarios para el tramo decisivo del WBC, según la nota de MLB y la información complementaria de FOX Sports, es la siguiente:

15 de marzo – Semifinal 1 : 20:00 ET, FS1.

: 20:00 ET, FS1. 16 de marzo – Semifinal 2 : 20:00 ET, FS1.​

: 20:00 ET, FS1.​ 17 de marzo – Championship Game (Final): 20:00 ET, FOX (con transmisión también en FOX Deportes).

En paralelo, MLB recuerda en su página “World Baseball Classic Central” que las semifinales del WBC están programadas para el 15 o 16 de marzo en Miami, a las 20:00 ET, y que la final se juega el 17 de marzo en el mismo horario y estadio, lo que consolida al loanDepot Park como sede permanente de las definiciones del Clásico Mundial de Béisbol.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.