Limpiaba la cocina y la actitud del perro la paralizó: “Mucho miedo”

Cristy es una latina que se hizo reconocida en TikTok por sus videos en los que comparte su día día como trabajadora de limpieza en casas ajenas en Estados Unidos. De manera constante, ofrece tips y relata sus aventuras mientras realiza el aseo de las residencias en donde la contratan.

Sin embargo, en una de sus publicaciones recientes, la mujer fue sorprendida por el perro de uno de sus clientes, todo por un peculiar detalle que le provocó un verdadero susto.

El singular momento quedó grabado en un video, que posteriormente compartió en su cuenta personal (@cuchilla123). A pesar de que la escena ya había ocurrido,, la creadora de contenido explicó a sus más de 160 mil seguidores que limpiaba la cocina cuando presenció algo que la dejó “con los pelos de punta”. Como el perro de esa familia, un pastor de las islas Shetland, era sordo ella supuso que tampoco podría ladrar.

A Cristy le pareció extraño que la mascota haya emitido un sonido en la esquina de la habitación, donde estaba el horno de microondas. En un intento de evadirlo, siguió con sus actividades, pero luego ocurrió algo peor. De acuerdo con su testimonio, un aroma “a viejo” invadió la cocina: “(Fue) un olor que no tiene razón de ser”, compartió.

La tiktoker contó la escena de terror que vivió con el perro mientras limpiaba la casa

Como publicaba mientras todo ocurría, la mujer les advirtió a sus seguidores que se mantendría en la red social. Por su parte, la comunidad virtual comenzó con las especulaciones y algunos aseguraron que quizá la mascota había presenciado una entidad espiritual: “¡Está alguien más contigo!”, le escribió una persona en esa línea.

Los usuarios también reaccionaron a la actitud del perro

Como si la anécdota de la influencer no hubiera sido suficiente, otros usuarios fueron más detallistas y analizaron cada parte del video, que suma más de tres millones de reproducciones. Le advirtieron la creadora de contenido que se podía apreciar a alguien pasar por la parte trasera. Incluso la instaron a fijarse: “En el refrigerador se ve a alguien pasar”; “Si estás tu sola en casa, ¿por qué en el refrigerador se ve el reflejo de alguien que pasa?”; “Sí. Alguien pasa, se reflejó en el refrigerador”, le dejaron.

Cristy decidió seguir con otra transmisión, pero ahora desde el baño. Ahí les confirmó a sus seguidores que su hija, el perro y ella estaban solos en la residencia, por lo que el reflejo la desconcertó. “El perrito seguía ladrando. Daba miedo, la verdad”, terminó la mujer. A pesar del susto, la mujer afirmó que logró terminar con las cinco horas de trabajo restantes para poder finalmente regresar a su casa.

Una sombra detrás habría asustado a la limpiadora

Debido a la sordera del can, la mujer asumió que el animal no podía proferir sonidos. Sin embargo, la Sociedad protectora de Animales de Oregon indica que los perros que son sordos sí pueden ladrar, incluso más fuerte que quienes no tienen esta discapacidad.

Quienes sean dueños de un perrito con esta condición, deben tenerle paciencia. En una etapa temprana puede ser difícil detectar la sordera, sobre todo cuando son recién nacidos o cachorros. Además, podrían ser más sensibles a estímulos y tienen que ser tratados con delicadeza.

