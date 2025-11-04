LIV Golf cambiará a formato de 72 hoyos en 2026

LIV Golf abandonará su formato abreviado de 54 hoyos y adoptará torneos de 72 hoyos a partir de 2026, informaron los organizadores este martes.

El circuito, respaldado por Arabia Saudita y cuyo nombre proviene del número romano "LIV" (54), había destacado sus torneos de tres rondas como una de sus principales diferencias frente a los eventos tradicionales de golf.

Sin embargo, el formato de 54 hoyos impedía que los torneos de LIV obtuvieran puntos para el ranking mundial, lo que dificultaba que sus jugadores clasificaran a los torneos mayores.

En un comunicado emitido este martes, LIV informó que sus eventos ahora se jugarán a lo largo de cuatro días, con la mayoría comenzando el jueves.

"Al entrar en nuestra cuarta temporada como liga, el cambio a 72 hoyos marca un nuevo capítulo decisivo para LIV Golf, que fortalece nuestra liga y desafía a nuestro campo élite de jugadores", declaró Scott O'Neil, director ejecutivo de LIV Golf.

"Las ligas más exitosas del mundo continúan innovando y evolucionando su producto, y, como liga emergente, no somos la excepción", agregó O'Neil.

"LIV Golf siempre mantendrá la mirada en el progreso, actuando en el mejor interés de la liga y del deporte".

La decisión de adoptar el formato de 72 hoyos también aumenta las posibilidades de que LIV llegue a un acuerdo con el PGA Tour para unificar el golf. Las diferencias de formato entre ambos circuitos habían sido, según informes, uno de los principales obstáculos en las negociaciones.

La medida fue bien recibida por las principales estrellas de LIV, entre ellas el ex número uno del mundo Jon Rahm, quien la calificó como "una victoria para la liga y para los jugadores".

"Somos competidores hasta la médula y queremos cada oportunidad para competir al más alto nivel y perfeccionar nuestro juego", dijo Rahm en un comunicado.

El dos veces campeón de torneos mayores Bryson DeChambeau expresó su esperanza de que el cambio permita que más jugadores de LIV participen en los Majors.

"Todos queremos ver a los mejores jugadores del mundo compitiendo entre sí, especialmente en los torneos grandes, y por el bien del deporte necesitamos un camino a seguir", dijo DeChambeau.

Lanzado en 2022, LIV Golf dividió al mundo del golf tras fichar a varias de las grandes figuras del deporte con contratos millonarios, entre ellos Rahm, DeChambeau y Dustin Johnson.

La temporada 2026 de LIV Golf comenzará en Riad en febrero.

