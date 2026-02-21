Elecciones 2026 en Texas: por qué Greg Abbott está en silla de ruedas y cómo nació el apodo “Hot Wheels”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, usa silla de ruedas desde hace más de cuatro décadas, a raíz de un accidente ocurrido cuando tenía 26 años. En redes, su campaña electoral adoptó el apodo “Hot Wheels” (ruedas calientes) y lo incorporó como parte de su identidad: en X aparece como @GovHotWheels_TX.

El accidente que dejó en silla de ruedas a Greg Abbott

De acuerdo con su propio relato, el 14 de julio de 1984, el gobernador trotaba, como era habitual a sus 26 años, por un barrio residencial en el área de River Oaks, Houston, cuando “de repente, ¡pum!”, escuchó un sonido como de una gran explosión.

“Lo siguiente que supe fue que estaba en el suelo porque un árbol enorme me había caído encima. El dolor era atroz; sentí como si alguien me hubiera dado con un mazo en la espalda”, recordó.

Como consecuencia del golpe, Abbott quedó paralizado de forma permanente desde la cintura hacia abajo. Los médicos detectaron vértebras destruidas, fragmentos óseos que afectaron la médula espinal y múltiples fracturas.

Para estabilizar la zona afectada, fue sometido a una intervención en la que le colocaron barras metálicas cercanas a la columna.

“Estaba literalmente a las puertas de la muerte y sentía que tenía que aferrarme a cada momento”, reconoció el gobernador de Texas, que buscará un nuevo mandato en 2026.

“Cuando estás en la cama atormentado por el dolor, tienes que aplicar las lecciones que has aprendido toda tu vida, y para mí, esa fue la perseverancia; fue la lección de nunca rendirse”, agregó.

El gobernador Greg Abbott utiliza una silla de ruedas debido a un accidente ocurrido el 14 de julio de 1984 en Houston, Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Desde entonces, el líder republicano utiliza silla de ruedas para desplazarse. El accidente marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, y con el tiempo pasó a formar parte de su discurso público como ejemplo de superación ante circunstancias adversas.

La carrera pública y política de Greg Abbott

Abbott creció en una familia de ingresos medios en distintas ciudades del norte de Texas. Su madre se dedicaba al hogar y su padre trabajaba en el sector de seguros.

Durante su adolescencia enfrentó otra situación muy dura con la muerte de su padre, lo que lo llevó a asumir responsabilidades familiares tempranas.

Tras finalizar la secundaria, ingresó a la Universidad de Texas, donde cursó estudios superiores y conoció a quien luego sería su esposa, Cecilia. La pareja formó una familia y adoptó una hija, Audrey, años después.

En paralelo, desarrolló su carrera en el ámbito jurídico. Ejerció como abogado en el área de Houston, fue juez de distrito en el condado de Harris y posteriormente integró la Corte Suprema estatal tras ser designado por el entonces gobernador George W. Bush. Más adelante ocupó el cargo de procurador general antes de llegar a la gobernación.

El origen del apodo “Hot Wheels” de Greg Abbott

De cara a las elecciones a gobernador de 2026, cuyas primarias son el 3 de marzo, Abbott comenzó a utilizar el sobrenombre “Hot Wheels”. La expresión había sido empleada previamente por detractores para aludir a su condición física.

“¡Ya saben que tenemos al gobernador ‘Hot Wheels’ ahí! Y lo único bueno de él es que es un desastre, cariño”, se burló la representante estadounidense Jasmine Crockett durante un evento de la Campaña de Derechos Humanos en marzo de 2025, según lo retomado por Chron.

La cuenta oficial de campaña de Greg Abbott ahora figura bajo el nombre de "@GovHotWheels_TX" X @GovHotWheels_TX

La decisión del gobernador de apropiarse del término responde a una estrategia orientada a neutralizar el carácter ofensivo original. Al adoptar el apodo de manera voluntaria, la campaña busca restarle impacto a su uso por parte de adversarios.

“Nunca perdemos la oportunidad de obligar a los demócratas a comerse sus palabras”, señaló el secretario de prensa de la campaña de Abbott, Eduardo Leal.

El equipo del gobernador modificó incluso identificadores digitales vinculados a la campaña e incorporó el nombre de usuario “@GovHotWheels_TX” a su cuenta de X.

De esta manera, el sobrenombre pasó de ser una crítica a un elemento controlado por su propio espacio político.