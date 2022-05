Los rusos pierden oficialmente acceso a Netflix por la guerra con Ucrania

Lo anticipó y lo cumplió, el grande del streaming Netflix se sumó a las empresas que iniciaron un éxodo de Rusia. Los suscriptores ya perdieron acceso al catálogo de las miles de producciones en ese país que se encuentra en conflicto tras invadir a Ucrania. Esta es una de las últimas empresas occidentales que se retira. Desde el viernes pasado, los rusos no pueden ingresar a Netflix y, de acuerdo con AFP, un portavoz de la compañía confirmó que los suscriptores se quedaron sin acceso al servicio.

“Esta es la culminación de la retirada del mercado ruso que se anunció en marzo”, enfatizó al medio citado.

El gigante estadounidense anunció a principios de ese mes su retirada de Rusia. A pesar de la caída que sufrió tras revelar su decisión, el portavoz explicó que habían esperado el fin del periodo de facturación para cumplir con el término del servicio. La presencia en Netflix en Rusia no era tan poderosa, a pesar de que el líder mundial del streaming cuenta con más de 220 millones de suscriptores.

La caída de Netflix

Netflix anunció su salida oficial de Rusia Archivo

En abril, la compañía describió en una carta a sus accionistas que perdió 700.000 suscriptores tras la retirada del país liderado por Vladímir Putin y el hecho causó su primera caída global de suscriptores en una década.

Netflix no es la única compañía que tomó esta medida tras la invasión rusa y cada vez más empresas se suman al éxodo, por lo que los ciudadanos se ven obligados a cambiar sus costumbres por algunas más nacionalistas. Los rusos ya no pueden tener reuniones en los Starbucks, pero pueden optar por ir a Shokoladnitsa. Tampoco pueden llegar a una tienda y pedir una Coca-Cola, ahora tienen las versiones de ese país fabricadas por sus productores como: Cool-Cola y Fancy. Todos estos productos evocan a las marcas occidentales que ya no están.

McDonald's fue otra de las compañías que se retiró de Rusia. (Photo by AFP) - - AFP

Los mismos fabricantes se esfuerzan en su marketing en recordarle al consumidor lo que ya conoce, como por ejemplo, con la frase: “Gustos clásicos de tus bebidas favoritas”. No solo se trata de la industria alimentaria.

Las ideas del gobierno ruso ante la invasión a Ucrania

De acuerdo con el Ayuntamiento de Moscú, más de 200.000 de los 14 millones de moscovitas perdieron su empleo por la fuga de empresas, por lo que el Kremlin busca medidas para ayudar a reducir el impacto. Moscú se ha planteado recientemente legalizar la piratería e importaciones de marcas sin su permiso. Incluso, esto ayudaría a que accedieran a softwares que no tengan alternativa rusa. También, el gobierno decidió permitir importaciones de productos extranjeros sin el permiso de las marcas titulares, pasando por alto el derecho de la propiedad intelectual. Esta tendencia parece expandirse cada vez más en todos los ámbitos. En este país, se lleva años en el desarrollo sitios web similares a los norteamericanos, como el Google ruso, Yandex. O su propio servicio de Streaming como Netflix, KinoPoisk.

Desde 2014, los gobernantes rusos tratan de aislar su internet del resto del mundo. Si bien cuando se concibieron todas estas ideas tenían principios comerciales, ahora estas variantes propias ganan fuerza ante los competidores estadounidenses, que están en una salida en escalada.

A continuación, algunas compañías de todo el mundo que se retiraron de Rusia a medida que el conflicto con Ucrania avanza.

ExxonMobil

Harley-Davidson

General Motors

Fabricantes de camiones Volvo y Daimler Truck Holding

Shell

Apple

Ikea

Spotify

Grupo H&M

Disney

Warner Bros

Adidas

LVMH

Kering

Hermès

Chanel

Inditex

PayPal

Visa

Mastercard

American Express

TikTok

Burberry

Puma

Prada

Levi’s

McDonald’s

Coca-Cola

Starbucks

PepsiCo

Entre otras decenas de empresas.