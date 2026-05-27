Confirmado: la empresa que abrirá una fábrica en Virginia y generará más de 350 puestos nuevos de trabajo

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció este miércoles 27 de mayo que la empresa manufacturera Jabil Global establecerá una nueva planta de fabricación en el Centro Logístico Crosspointe en el condado de Prince George. Según las autoridades, esta instalación generará 352 nuevos puestos de trabajo en la jurisdicción.

El anuncio de Spanberger sobre la empresa que abrirá una fábrica en Virginia

La compañía Jabil Global llegará a Virginia, y la gobernadora confirmó el arribo a través de un comunicado de prensa. Allí, detalló que se enfoca en la ingeniería y la cadena de suministro, y adelantó que se prevé que la planta abra sus puertas en el otoño de 2026.

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, confirmó la llegada de la empresa y aseguró que creará 352 puestos de trabajo @GovernorVA

Según las palabras de la mandataria, esta inversión generará “cientos de empleos de alta calidad”. Asimismo, agregó que fortalecerá la cadena de suministro nacional para “respaldar la tecnología energética de última generación”.

Qué actividades realiza la empresa que generará 350 puestos de trabajo en Virginia

Fundada en 1966, Jabil pasó de ser un pequeño fabricante de placas de circuitos impresos a un proveedor global de soluciones de elaboración para más de 400 marcas a nivel mundial.

Con sede en San Petersburgo, Florida, opera en más de 25 países con más de 100 plantas de fabricación, entre las que se incluyen más de 30 en Estados Unidos. Si se tienen en cuenta sus instalaciones distribuidas en todo el mundo, más de 140.000 empleados trabajan para la compañía.

El anuncio de la nueva empresa que llegará a Virginia y generará más de 350 puestos de trabajo

En la nueva instalación en Virginia, los trabajadores producirán sistemas y soluciones de distribución de energía para Siemens, una compañía de fabricación e ingeniería industrial, según precisó la gobernadora.

Capacitación para nuevos puestos de empleo en Virginia

En su sitio web oficial, Jabil especificó cuáles serán los puestos de trabajo que estarán disponibles en la fábrica de Prince George:

Gerente de Seguridad de Instalaciones - Gestión de Instalaciones

Gerente de Operaciones - Operaciones

Gerente de Instalaciones - Gestión de Instalaciones

Controlador - Finanzas

Gerente de Salud y Seguridad Ambiental - Gestión de Instalaciones

Técnico II en Salud y Seguridad Ambiental - Gestión de Instalaciones

Gerente de célula de trabajo - Operaciones

Gerente de Ingeniería - Ingeniería de Fabricación

Ingeniero Industrial III - Ingeniería Industrial

Gerente de Control de Inventario - Control de Inventario

Responsable de materiales de obra - Materiales

Gerente de Calidad - Grupo de Calidad

Gerente de Recursos Humanos - Recursos Humanos

Ingeniero de Pruebas II - Ingeniería de Pruebas

Los empleados de la nueva fábrica en Virginia trabajarán para producir sistemas y soluciones esenciales de distribución de energía para Siemens Jabil

A su vez, sobre el final del comunicado, la Oficina de Prensa de Spanberger indicó que el programa Virginia Talent Accelerator Program (VEDP) brindará apoyo para la creación de empleo en Jabil. Al respecto, señaló que la iniciativa ofrece capacitación y soluciones de reclutamiento, adaptadas a las operaciones, equipos, estándares y cultura de cada empresa.

En general, el programa de Virginia ofrece a las empresas tres servicios: