Alguien compró un boleto de Powerball y ganó 10 millones de dólares: ¿dónde queda la tienda de la suerte?

Un jugador de Powerball obtuvo un premio de 10 millones de dólares, según anunció la Lotería de Mississippi. Se trata del primer caso en lo que va de 2024 en el que alguien logra la suma máxima disponible en el sorteo Double Play. El número de aciertos alcanzó las seis bolas blancas requeridas y también la bola roja, sorteadas el pasado lunes 10 de febrero.

El ticket ganador se vendió en el estado de Mississippi. El punto de expendio exacto fue en una tienda llamada Petal Food Mart, ubicada en 200 S Main St, en Petal, condado de Forrest. Esta gasolinera posee un pequeño mercado en el cual venden snacks, bebidas, cigarrillos, golosinas, pero también boletos de distintos juegos de lotería como Powerball, pero también está la opción de jugar Mega Millions o raspaditos.

Por el momento, la identidad del afortunado no trascendió públicamente. El jugador de Mississippi todavía no se presentó ante las autoridades, por lo cual se sospecha que aún no sabe del triunfo o que buscará asesoramiento antes de reclamar sus US$10 millones.

“Este es un hito para la Lotería de Mississippi”, dijo Jeff Hewitt, presidente de la Lotería de Mississippi en un comunicado oficial. “No solo tenemos a nuestro primer ganador del premio mayor de Powerball Double Play, sino que también es el premio más grande en la historia de nuestra lotería estatal. Es un día emocionante para los jugadores y los minoristas”, expresó.

Dónde compró el ticket ganador de 10 millones de dólares de Powerball Way.com

El jugador acertó las cinco bolas blancas (que fueron 2, 21, 34, 38 y 44) y el Powerball, que salió 19. Además, sumó el juego Double Play por US$1 que otorga una segunda oportunidad a los apostadores.

Quienes eligen incluir esa alternativa tienen la oportunidad de jugar sus números, nuevamente, en un sorteo separado. Estos se realizan después de cada sorteo oficial de Powerball los lunes, miércoles y sábados y se transmiten en vivo.

La lotería de Mississippi anunció que tienen un ganador histórico en su estado Loteria de Mississippi

El premio de US$10 millones dentro de esta modalidad no se entregaba desde junio de 2024. En aquella ocasión, la entidad donde se registró la victoria fue Kentucky, según confirmaron las autoridades de Powerball. El mecanismo de juego no se modificó desde entonces. Las reglas vigentes permiten obtener montos importantes en cada edición.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería Powerball?

Se dispone de un tiempo de entre 180 y 365 días para cobrar el premio, según de dónde se compre el billete de Powerball.

Cómo cobrar un premio de Powerball Agencia AFP

El plazo para reclamar los premios de sorteo en Mississippi es de 180 días desde que se conocen las bolas que salieron. Ese será el tiempo que tendrá el ganador de los US$10 millones para que las autoridades le entreguen el dinero. Encaso de pasarse de la fecha estipulada, el dinero será donado a la educación u otras causas benéficas del estado.

Además, los jugadores deben decidir como obtener su premio. El dinero obtenido puede ser entregado en un solo pago o en 30 cuotas. La primera opción suele ser la predilecta de los ganadores de la lotería, a pesar de que se reduce significativamente el monto recibido.