Cómo conseguir uno de los 1000 billetes de Powerball gratis disponibles en Chicago antes del próximo sorteo

El premio mayor de Powerball alcanzó los 1300 millones de dólares para el próximo sorteo de este miércoles 3 de septiembre por la noche, y hay buenas noticias para los habitantes de Chicago. La Lotería de Illinois dio a conocer que se podrán conseguir uno o más billetes gratis.

Así se podrán conseguir boletos gratis de Powerball en Chicago

La agencia de juegos local informó a través de sus redes sociales que pondrá máquinas de boletos gratis para que los interesados consigan uno o más tickets. La dinámica se localizará en Hyde Park Station & Car Wash, en el 5130 de S Lake Park Ave, de 11 a 13 hs.

Los participantes tendrán la oportunidad de entrar en una caja de vidrio por unos segundos y recolectar tantos boletos voladores de Powerball como puedan. El único requisito es tener 18 años o más. De acuerdo con NBC, son más de 1000 billetes en juego.

El premio mayor de Powerball sube; es el quinto más grande

Este premio mayor ha ganado relevancia por colocarse como el quinto más grande en el juego y el noveno más grande entre los juegos de jackpot de lotería de EE.UU., según informó Powerball en un comunicado.

El pozo subió después de que ningún boleto coincidiera con los seis números sorteados del pasado lunes 1º de septiembre: bolas blancas 8, 23, 25, 40, 53 y roja 5. El multiplicador de Power Play fue 3.

La Lotería de Illinois dará la oportunidad a los residentes de Chicago de atrapar uno o más boletos para el sorteo de Powerball X (antes Twitter) @IllinoisLottery

El sorteo de Powerball de este miércoles 3 de septiembre será el número 41 desde la última vez que se ganó el premio mayor en California el 31 de mayo de 2025. Hasta la fecha, la racha más larga ha sido de 42 sorteos consecutivos, que se estableció el 6 de abril de 2024, con un ganador del premio mayor de US$1326 millones en Oregón.

Si un jugador gana el premio mayor del miércoles, podrá elegir entre un premio anualizado estimado en US$1300 millones o un pago único estimado en US$589 millones. Ambas opciones son antes de impuestos. Si el ganador elige la anualidad, recibirá un pago inmediato, seguido de 29 pagos anuales que aumentan un 5% cada año.

La Lotería de Illinois revela las 10 tiendas con más ventas de boletos ganadores

Para quienes no tengan la oportunidad de participar por conseguir uno o más de los 1000 boletos gratis en juego, la Lotería de Illinois publicó una lista de las diez principales tiendas minoristas que vendieron la mayor cantidad de billetes ganadores de Powerball en 2025.

La probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball es de 1 en 292,2 millones Archivo

El top 10 de los minoristas con más boletos ganadores:

Lucky Mart – 2900 W. 87th St. Chicago, IL

Kostner Korner – 4356 W. Howard St. Skokie, IL

Mares Mini Mart & Deli – 7850 W. Addison St. Chicago, IL

Glenwood Amstar – 18659 S. Halsted Glenwood, IL

Woodman’s Food Market – 3155 McFarland Rd. Rockford, IL

JD Food & Liquor – 10147 W. Roosevelt Rd. Westchester, IL

Gas Express – 501 W. 31st St. Chicago, IL

Shell Mini Mart – 210 E. Ogden Ave. Hinsdale, IL

Family Pantry – 9259 Waukegan Rd. Morton Grove, IL

Woodman’s Food Market – 2100 Randall Rd. Carpentersville, IL

Los boletos de Powerball cuestan US$2 por jugada y se venden en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Más de la mitad de las ganancias de la venta se quedan en la jurisdicción donde se vendió. Los sorteos se transmiten en vivo todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 (hora del este)