Es jubilado en Illinois, su juego de lotería favorito se agotó, optó por otra opción y ganó US$200.000: “Una vía de escape”

Clarence Neuenkirchen, un residente jubilado de Montgomery, se volvió uno de los pocos afortunados de la lotería de Illinois y ganó 200 mil dólares el 26 de agosto, según informó oficialmente el organismo. El ticket lo compró en un local de Jewel-Osco de Oswego después de descubrir que su juego favorito estaba agotado.

Cómo un raspadito inesperado cambió su suerte

De acuerdo con el comunicado de la Lotería de Illinois, Neuenkirchen buscaba un ticket US$5 Crossword, pero al no encontrarlo eligió el 7X Bingo Multiplier. “Se siente como una vía de escape, puedo tomarme mi tiempo para jugar”, explicó el ganador.

El supermercado que vendió el ticket recibirá un bono de US$2000 Foto de illinoislottery.com

El hombre relató que compartió la noticia con su esposa, apenas llegó a casa. “Pensé que iba a romper el piso de tanto saltar”, recordó entre risas. Sin embargo, admitió que el premio aún no le resulta del todo real. “Tal vez cuando el dinero esté en nuestra cuenta bancaria lo sienta de verdad”.

¿En qué usará los US$200 mil del premio de la lotería?

Según la información oficial, el jubilado destinará el dinero a reforzar su retiro y a crear fondos educativos para sus nietos. “Los mayores van a recibir un buen cheque”, adelantó. También proyecta un crucero por el Golfo de México y un viaje a Francia junto a su esposa.

Por su parte, el supermercado que vendió el raspadito recibirá un bono de US$2000, equivalente al 1% del premio.

Qué programas financia la Lotería de Illinois

La lotería recordó que casi el 99% de sus ingresos se dirigen al Common School Fund, destinado a la educación pública K-12. Además, el 100% de las ganancias del 7X Bingo Multiplier se destina a programas sociales, como:

Apoyo a veteranos

Investigación sobre cáncer de mama

Prevención de la falta de vivienda

Becas para estudiantes del IL Dream Fund

Planea destinar el dinero a su retiro, a la educación de sus nietos y a un viaje con su pareja Foto de freepik disponible en freepik | Foto de ICE

Illinois Lotto: un jugador gana el mayor premio del año con US$14,6 millones

Otro caso afortunado en Illinois es el de un participante que logró llevarse el mayor premio de Lotto en lo que va de 2025, nada menos que US$14,6 millones. El boleto ganador correspondió al sorteo del lunes 25 de agosto y fue adquirido en la tienda Crown Mart, ubicada en el 306 E. Broadway de East Saint Louis.

El jugador, que decidió mantener el anonimato, acertó los seis números sorteados -5, 9, 14, 18, 22 y 23- y se convirtió en el nuevo millonario del estado. Según la Lotería de Illinois, este premio supera el récord anterior del año, un pozo de US$10,4 millones entregado el pasado 8 de febrero.

La tienda vendedora recibirá un bono de US$146.000 y planea reinvertirlo en mejoras y en su personal Foto de illinoislottery.com

El gerente de la tienda, Ed Hamed, expresó la sorpresa que vivieron tras conocerse el resultado: “Nuestro teléfono no deja de sonar con clientes que llaman para felicitarnos por haber vendido el ticket ganador del jackpot”. “En mis nueve años gestionando este negocio, es el mayor premio que hemos entregado. Estamos encantados por el ganador y no podríamos estar más felices”.

Además de la alegría por el afortunado jugador, la tienda también recibirá su recompensa. Por haber vendido el boleto, Crown Mart obtendrá un bono de US$104 mil, equivalente al 1% del premio total.

Consultado sobre el destino de ese dinero, Hamed adelantó: “Lo reinvertiremos en el negocio: remodelar el interior y el exterior para hacerlo más acogedor y atraer nuevos clientes. Y, por supuesto, sorprenderemos a nuestro personal con algo especial para agradecerles su dedicación y excelente servicio”.

¿Cómo jugar a Illinois Lotto?

El juego Lotto es exclusivo del estado y se realiza tres veces por semana: los lunes, jueves y sábados. Los boletos se pueden comprar en tiendas autorizadas, en línea o a través de la aplicación oficial de la Illinois Lottery.