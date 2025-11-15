Cuál es la probabilidad de ganar el premio máximo de Mega Millions en California

El juego de lotería Mega Millions, uno de los más populares en Estados Unidos y que también está disponible en California, introdujo cambios significativos en su formato este año. No solo se modificó el pozo, sino también las probabilidades de los jugadores de llevarse el premio mayor.

Las probabilidades de ganar la lotería Mega Millions en California

La Lotería de California destacó que Mega Millions tuvo una nueva mejora en las probabilidades generales de ganar algún premio. Según se indica en su página oficial, las chances totales de ganar pasaron de una en 24,12 a una en 23,08 este año.

Mega Millions cambió el precio que deben pagar los jugadores Captura CNNE

En cuanto al premio mayor, las probabilidades también se ajustaron. Ahora la posibilidad de acertar los cinco números más el número Mega es de una en 290.472.336, una leve mejora frente a la anterior probabilidad de una en 302.575.350.

Sumado a ello, se eliminaron los premios que solo igualaban el valor del boleto. Es decir, “ya no existen premios de empate: cada vez que ganes, recibirás más de lo que pagaste por tu ticket”, explicaron.

Probabilidades de ganar la lotería en California según la combinación de números

Los jugadores pueden obtener premios de distinto valor según la cantidad de aciertos. Las probabilidades en California se distribuyen de la siguiente manera:

5 números más el Mega : 1 en 290.472.336

: 1 en 290.472.336 5 números sin el Mega : 1 en 12.629.232

: 1 en 12.629.232 4 números y el Mega : 1 en 893.762

: 1 en 893.762 4 números sin el Mega : 1 en 38.860

: 1 en 38.860 3 números y el Mega : 1 en 13.966

: 1 en 13.966 3 números sin el Mega : 1 en 608

: 1 en 608 2 números y el Mega : 1 en 666

: 1 en 666 1 número y el Mega : 1 en 86

: 1 en 86 Solo el número Mega: 1 en 36

Mega Millions aumentó las chances de ganar de los jugadores Mega Millions

El multiplicador que puede aumentar el premio de la lotería de California hasta diez veces

Otra de las novedades de Mega Millions es su multiplicador integrado, una función que amplifica los premios que no son el jackpot. De esta forma, cada boleto incluye automáticamente esta característica, que puede aumentar el valor de los premios hasta 10 veces.

Los multiplicadores disponibles son 2X, 3X, 4X, 5X y 10X, con probabilidades distintas para cada uno. El 2X aparece en 15 de cada 32 sorteos (una en 2,14), mientras que el 10X, el más difícil de conseguir, se presenta en 1 de cada 32 sorteos.

Cambios en el premio millonario del Mega Millions de California

Desde ahora, el premio inicial parte en 50 millones de dólares, un salto considerable respecto del mínimo anterior de US$20 millones.

Cambiaron las reglas del juego de azar Mega Millions en California y en todo EE.UU. Nam Y. Huh - AP

Si el premio mayor no es reclamado por ningún ganador, normalmente aumentará en un mínimo de US$10 millones por sorteo, dependiendo de las ventas, explicó el sitio de la lotería estatal. Esto significa que, ante cada ronda sin ganadores, el acumulado se incrementará más velozmente que en versiones anteriores del juego de azar.

El costo por participar también es parte de las modificaciones: US$5, una decisión que, según los organizadores, busca sostener el valor de las nuevas mejoras. Se trata del segundo ajuste de precio desde el lanzamiento de Mega Millions en 2002 y el primero desde la adopción del formato actual en 2017.