¿Cuándo es el próximo Mega Millions Drawing? El pozo es el octavo más alto en la historia

El pozo acumulado de la lotería Mega Millions en Estados Unidos aumentó hasta los 843 millones de dólares y se convirtió en el octavo más grande de toda la historia para este juego. El próximo sorteo se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre y ya genera mucha expectativa entre los jugadores de distintos puntos del país, quienes buscan cuándo es el próximo “Mega Millions Drawing”

El premio mayor de Mega Millions asciende a US$843 millones

El próximo viernes será el sorteo número 38 desde que se ganó el premio mayor por última vez en Virginia el 27 de junio. El pozo acumulado subió a US$843 millones, con posibilidad de optar por un cobro en efectivo de US$391,7 millones, según un comunicado.

El pozo acumulado de Mega Millions en EE.UU. sigue creciendo Archivo

El último sorteo tuvo lugar el martes por la noche. Ningún participante acertó a los seis números, que fueron las bolas blancas 11, 14, 17, 50 y 57, más la Mega Ball dorada 6. Se trata de la racha más larga sin un ganador del premio mayor desde que el juego comenzó en 2002.

“Ganar un premio mayor siempre es impredecible y aleatorio; los premios mayores se pueden ganar en sorteos consecutivos o acumularse durante semanas o meses”, escribió la empresa.

Los resultados del último sorteo de Mega Millions, que se llevó a cabo el martes por la noche Mega Millions

¿A qué hora se juega el sorteo Mega Millions?

Cada sorteo se realiza los martes y viernes a las 23 hs (hora del este) en Atlanta, Georgia.

Mega Millions: más de 10 millones de boletos premiados desde junio

Desde que un afortunado ganó el premio mayor el 27 de junio, hubo casi 11,7 millones de boletos premiados en todos los niveles de Mega Millions, con un total de premios que supera los 274 millones de dólares. La empresa asegura que esto es “gracias a las importantes mejoras en los premios de menor categoría tras el cambio de juego en abril pasado”.

En total se incluyen:

17 premios de segunda categoría con multiplicador 2X en Arizona, California, Connecticut, Mississippi, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Virginia.

con multiplicador 2X en Arizona, California, Connecticut, Mississippi, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Virginia. Siete premios con el multiplicador 3X en el Estado Dorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York.

Un premio con el multiplicador 3X en California.

Mega Millions da premios milloinarios a muchos afortunados en Estados Unidos Imagen compuesta

A su vez, se registraron un total 256 boletos premiados de tercera categoría, que oscilan entre los US$20.000 y los US$100 mil.

Cuáles son los 10 mejores premios mayores de Mega Millions

Los premios más altos de Mega Millions en EE.UU. ocurrieron durante los últimos años y son: