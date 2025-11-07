¿Cuándo es el próximo Mega Millions Drawing? El pozo es el octavo más alto en la historia
El próximo juego genera expectativa por el jackpot acumulado; un repaso por los 10 premios más altos
El pozo acumulado de la lotería Mega Millions en Estados Unidos aumentó hasta los 843 millones de dólares y se convirtió en el octavo más grande de toda la historia para este juego. El próximo sorteo se llevará a cabo este viernes 7 de noviembre y ya genera mucha expectativa entre los jugadores de distintos puntos del país, quienes buscan cuándo es el próximo “Mega Millions Drawing”
El premio mayor de Mega Millions asciende a US$843 millones
El próximo viernes será el sorteo número 38 desde que se ganó el premio mayor por última vez en Virginia el 27 de junio. El pozo acumulado subió a US$843 millones, con posibilidad de optar por un cobro en efectivo de US$391,7 millones, según un comunicado.
El último sorteo tuvo lugar el martes por la noche. Ningún participante acertó a los seis números, que fueron las bolas blancas 11, 14, 17, 50 y 57, más la Mega Ball dorada 6. Se trata de la racha más larga sin un ganador del premio mayor desde que el juego comenzó en 2002.
“Ganar un premio mayor siempre es impredecible y aleatorio; los premios mayores se pueden ganar en sorteos consecutivos o acumularse durante semanas o meses”, escribió la empresa.
¿A qué hora se juega el sorteo Mega Millions?
Cada sorteo se realiza los martes y viernes a las 23 hs (hora del este) en Atlanta, Georgia.
Mega Millions: más de 10 millones de boletos premiados desde junio
Desde que un afortunado ganó el premio mayor el 27 de junio, hubo casi 11,7 millones de boletos premiados en todos los niveles de Mega Millions, con un total de premios que supera los 274 millones de dólares. La empresa asegura que esto es “gracias a las importantes mejoras en los premios de menor categoría tras el cambio de juego en abril pasado”.
En total se incluyen:
- 17 premios de segunda categoría con multiplicador 2X en Arizona, California, Connecticut, Mississippi, Nueva York, Carolina del Norte, Texas y Virginia.
- Siete premios con el multiplicador 3X en el Estado Dorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey y Nueva York.
- Un premio con el multiplicador 3X en California.
A su vez, se registraron un total 256 boletos premiados de tercera categoría, que oscilan entre los US$20.000 y los US$100 mil.
Cuáles son los 10 mejores premios mayores de Mega Millions
Los premios más altos de Mega Millions en EE.UU. ocurrieron durante los últimos años y son:
- US$1602 millones: en Florida, un ganador obtuvo el premio en agosto de 2023.
- US$1537 millones: en Carolina del Sur en octubre de 2019.
- US$1348 millones: en Maine, un ganador logró el triunfo en enero de 2022.
- US$1337 millones: en Illinois, un ganador obtuvo el pozo en julio de 2022.
- US$1269 millones: en California, en diciembre de 2024.
- US$1128 millones: en Nueva Jersey, un ganador logró la combinación ganadora en marzo de 2024.
- US$1050 millones: en Michigan, un ganador en enero de 2024.
- US$810 millones: en Texas, un ganador consiguió el pozo en septiembre de 2024.
- US$754 millones: un ganador obtuvo el triunfo 31 de octubre de 2025.
- US$656 millones: en Illinois, en Kansas y en Maryland ganadores repartieron el jackpot en marzo de 2012.
