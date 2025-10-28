Mega Millions aumenta su premio: estos son los números ganadores más frecuentes
El sorteo del martes 28 de octubre ofrece una opción en efectivo de US$334,1 millones; las estadísticas revelan las cifras más frecuentes
El pozo de Mega Millions alcanzó los 714 millones de dólares y se posiciona como el noveno más alto en la historia del sorteo. A medida que crece la expectativa, las estadísticas revelan qué números y combinaciones aparecieron con mayor frecuencia en los sorteos recientes.
¿A cuánto asciende el premio de Mega Millions?
Una de las loterías más famosas de EE.UU. continúa con el aumento de su premio mayor, que ya alcanzó los US$714 millones, con una opción en efectivo estimada en US$334,1 millones para el sorteo del próximo martes 28 de octubre, que se celebrará a las 23 hs (hora del Este de EE.UU.).
En el último sorteo, del viernes 24 de octubre, ningún participante logró acertar las seis cifras ganadoras, compuestas por las bolas blancas 11, 18, 31, 51 y 56, junto a la Mega Ball 24. El premio principal se mantiene sin ganador desde el 27 de junio, cuando un boleto de Virginia obtuvo un premio de US$348 millones.
¿Cuáles son los números más repetidos en Mega Millions durante el 2025?
Las estadísticas recopiladas por LottoNumbers muestran una serie de números que, aunque se extraen al azar, aparecieron con frecuencia en los sorteos recientes. Entre las diez combinaciones más repetidas desde el 8 de abril de 2025 hasta el 24 de octubre de 2025 se encontraron:
- 18: apareció 11 veces.
- 10: nueve veces.
- 40: nueve veces.
- 6: ocho veces.
- 17: ocho veces.
- 24: ocho veces.
- 27: ocho veces.
- 42: ocho veces.
- 56: ocho veces.
- 58: siete veces.
Estos datos incluyen los Main Numbers, o números principales, que son los cinco que se extraen primero en cada jugada. Se seleccionan del 1 al 70 y corresponden a las bolas blancas que aparecen en el sorteo.
Mega Millions experimentó diversas modificaciones en su sistema a lo largo de los años, tanto en la cantidad de bolas disponibles como en la configuración del sorteo. Desde 2002, el conjunto de números principales pasó por varios ajustes: de 50 a 52, luego a 56, más tarde a 75, y finalmente a 70 en octubre de 2017.
Del mismo modo, la Mega Ball dorada también cambió su rango de opciones y varió entre 25 y 36. Actualmente, cuenta con 24 posibles resultados desde abril de 2025. Estos ajustes influyeron en la frecuencia con la que algunos números aparecen.
Las Mega Ball doradas que más salieron en los últimos sorteos:
- 24: cinco veces
- 1: cuatro veces
- 2: cuatro veces
- 19: cuatro veces
- 9: tres veces
- 10: tres veces
- 12: tres veces
- 16: tres veces
- 17: tres veces
- 18: tres veces
Los cambios buscan equilibrar las probabilidades del juego y mantener el interés de los participantes. Actualmente, la probabilidad general de llevarse el pozo mayor se estiman en 1 en 290.472.336.
Los pares más comunes en Mega Millions
Además de los números individuales, las estadísticas también analizan las combinaciones que tienden a repetirse. En los registros de pares regulares de bolas blancas, los más frecuentes hasta octubre de 2025 son los siguientes:
- 18 y 31: 30 apariciones (última salida, 24 de octubre de 2025).
- 29 y 32: 30 apariciones (última, 17 de octubre de 2023).
- 8 y 10: 29 apariciones (última, 13 de junio de 2025).
- 16 y 36: 29 apariciones (última, 3 de junio de 2025).
- 22 y 38: 29 apariciones (última, 16 de agosto de 2024).
- 1 y 22: 29 apariciones (última, 11 de junio de 2024).
- 10 y 26: 29 apariciones (última, 22 de diciembre de 2023).
- 17 y 21: 28 apariciones (última, 12 de septiembre de 2025).
- 7 y 18: 28 apariciones (última, 23 de mayo de 2025).
- 29 y 47: 28 apariciones (última, 13 de mayo de 2025).
Estas combinaciones reflejan los pares que con más frecuencia coincidieron en los sorteos, aunque los resultados todavía dependen del azar. Las estadísticas sirven principalmente como referencia para quienes analizan patrones antes de seleccionar sus boletos.
Mega Millions es uno de los sorteos más reconocidos de EE.UU., no solo por las sumas millonarias que ofrece, sino también por su cobertura nacional. Los boletos están disponibles en 45 estados, además de Washington DC y las Islas Vírgenes estadounidenses.
Los sorteos se realizan dos veces por semana, los martes y viernes, desde Atlanta, Georgia. Cada boleto tiene un costo de US$5 e incluye un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios secundarios hasta diez veces su valor base.
Con el pozo actual de US$714 millones, Mega Millions ingresa nuevamente en la lista de los premios más altos de su historia. Si un participante logra acertar los seis números este martes 28 de octubre, el sorteo podría marcar uno de los hitos más importantes del año.
