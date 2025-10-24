Ganó 3 millones de dólares en Mega Millions en Illinois, pero podría perder su premio: cómo debe reclamarlo
En la tienda de la suerte ya celebran al afortunado; la Lotería estatal confirmó que el dinero, triplicado por el multiplicador 3X, sigue sin ser reclamado
- 3 minutos de lectura'
Un afortunado jugador de Illinois obtuvo tres millones de dólares en la lotería Mega Millions, pero podría no saberlo. El ganador acertó los cinco números de las bolas blancas del sorteo. Sin embargo, hasta el momento, todavía no reclama su premio.
La tienda de la suerte de Mega Millions en Illinois
El boleto ganador, adquirido en Bull Valley Trio en 5301 Bull Valley Road, McHenry, Illinois, adivinó las cinco cifras de las bolas blancas del sorteo de este martes 21 de octubre, que fueron 2, 18, 27, 34, 59, aunque no consiguió la Mega Ball, con el número 18. Gracias a un multiplicador de 3X, el premio se triplicó y alcanzó los US$3 millones.
“Justo el mes pasado vendimos un boleto de ‘raspa y gana’ ganador de US$10.000, y ahora esto: un jugador de US$3 millones”, dijo Melissa Motroni de Bull Valley Trio a la Lotería de Illinois: “Supongo que se puede decir que somos una tienda de la suerte ¡Todos están emocionados por ver quién es el ganador!”.
Bull Valley Trio recibirá un bono de US$30.000, que representa el 1% del premio total, por vender el boleto.
“No tenemos idea de quién es el ganador todavía, pero todos esperamos que sea uno de nuestros clientes habituales. Estamos ansiosos por celebrar esta increíble victoria con ellos”, detalló Motroni.
Cómo reclamar un premio de la lotería y el tiempo máximo para hacerlo
Al ganar un sorteo en la Lotería de Illinois, se deben seguir estos pasos para reclamar la recompensa:
- Firmar el boleto: si fue comprado en un punto de venta físico, se debe validar el reverso.
- Eligir la forma de reclamación: según el monto del premio, se puede reclamar en un punto de venta, en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante e-Claim.
- Reclamar a tiempo:
- Premios de Mega Millions, Powerball, Lotto, Lucky Day Lotto, Pick 3, Pick 4 y FastPlay: dentro de un año desde la fecha del sorteo.
- Premios de boletos instantáneos: dentro de un año desde la fecha de finalización anunciada del juego.
- Los ganadores de Mega Millions, Powerball y Lotto pueden optar por pago único o anualidades: en primer lugar, si lo reclaman dentro de 60 días desde el sorteo, pueden recibir el monto total de una sola vez; en segundo lugar, si lo reclaman después de ese plazo, solo podrán recibirlo mediante pagos distribuidos en el tiempo.
Guía para reclamar premios de lotería online y requisitos importantes
Si el ticket se jugó en línea, el premio se debe reclamar según el monto obtenido:
- Las ganancias de US$600 o menos se agregan automáticamente a la billetera en línea: si este saldo supera los US$2000, el exceso se envía mediante cheque.
- Las recompensas entre US$600 y US$10.000 deben ser solicitadas en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante e-Claim.
- Los pozos mayores a US$10.000 deben solicitarse en un Centro de Reclamaciones o por correo.
- En caso de pedir el premio en un Centro de Reclamaciones, es necesario programar una cita.
Estos son los puntos importantes a considerar:
- En caso de haber ganado con varios tickets, pueden canjearse en una sola cita en el Centro de Reclamaciones.
- Los boletos FastPlay Scan-N-Play deben conservarse en formato físico. El premio se solicita en alguna de las opciones anteriores.
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
Los números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este miércoles 22 de octubre
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este martes 21 de octubre en EE.UU.: los números ganadores
Los números ganadores. Resultados de la lotería Powerball y a cuánto asciende el pozo de este lunes 20 de octubre
- 1
Incómodo, Guillermo Francos se recluye a la espera de una charla con Milei para decidir su futuro
- 2
¿Vuelve el “Zar del Juego”? Cristóbal López quiere recuperar sus acciones en Casino Club e Inverclub
- 3
Era mozo y se animó a abrir una parrilla que ya es un clásico
- 4
María del Carmen Avilés rompe el silencio: su vida junto al rey del chimento, los enemigos y la ausencia de “herederos”