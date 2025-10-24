Ganó 3 millones de dólares en Mega Millions en Illinois, pero podría perder su premio: cómo debe reclamarlo

Un afortunado jugador de Illinois obtuvo tres millones de dólares en la lotería Mega Millions, pero podría no saberlo. El ganador acertó los cinco números de las bolas blancas del sorteo. Sin embargo, hasta el momento, todavía no reclama su premio.

La tienda de la suerte de Mega Millions en Illinois

El boleto ganador, adquirido en Bull Valley Trio en 5301 Bull Valley Road, McHenry, Illinois, adivinó las cinco cifras de las bolas blancas del sorteo de este martes 21 de octubre, que fueron 2, 18, 27, 34, 59, aunque no consiguió la Mega Ball, con el número 18. Gracias a un multiplicador de 3X, el premio se triplicó y alcanzó los US$3 millones.

El boleto ganador de US$3 millones fue comprado en Bull Valley Trio, ubicado en 5301 Bull Valley Road, McHenry Illinois Lottery

“Justo el mes pasado vendimos un boleto de ‘raspa y gana’ ganador de US$10.000, y ahora esto: un jugador de US$3 millones”, dijo Melissa Motroni de Bull Valley Trio a la Lotería de Illinois: “Supongo que se puede decir que somos una tienda de la suerte ¡Todos están emocionados por ver quién es el ganador!”.

Bull Valley Trio recibirá un bono de US$30.000, que representa el 1% del premio total, por vender el boleto.

“No tenemos idea de quién es el ganador todavía, pero todos esperamos que sea uno de nuestros clientes habituales. Estamos ansiosos por celebrar esta increíble victoria con ellos”, detalló Motroni.

Cómo reclamar un premio de la lotería y el tiempo máximo para hacerlo

Al ganar un sorteo en la Lotería de Illinois, se deben seguir estos pasos para reclamar la recompensa:

Además del boleto ganador de US$3 millones, la tienda vendió un raspa y gana de US$10.000 Imagen compuesta

Firmar el boleto: si fue comprado en un punto de venta físico, se debe validar el reverso.

si fue comprado en un punto de venta físico, se debe validar el reverso. Eligir la forma de reclamación: según el monto del premio, se puede reclamar en un punto de venta, en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante e-Claim.

según el monto del premio, se puede reclamar en un punto de venta, en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante e-Claim. Reclamar a tiempo:

Premios de Mega Millions, Powerball, Lotto, Lucky Day Lotto, Pick 3, Pick 4 y FastPlay: dentro de un año desde la fecha del sorteo.

Premios de boletos instantáneos: dentro de un año desde la fecha de finalización anunciada del juego.

Los ganadores de Mega Millions, Powerball y Lotto pueden optar por pago único o anualidades: en primer lugar, si lo reclaman dentro de 60 días desde el sorteo, pueden recibir el monto total de una sola vez; en segundo lugar, si lo reclaman después de ese plazo, solo podrán recibirlo mediante pagos distribuidos en el tiempo.

Guía para reclamar premios de lotería online y requisitos importantes

Si el ticket se jugó en línea, el premio se debe reclamar según el monto obtenido:

Las ganancias de US$600 o menos se agregan automáticamente a la billetera en línea: si este saldo supera los US$2000, el exceso se envía mediante cheque.

Las recompensas entre US$600 y US$10.000 deben ser solicitadas en un Centro de Reclamaciones, por correo o mediante e-Claim.

Los pozos mayores a US$10.000 deben solicitarse en un Centro de Reclamaciones o por correo.

En caso de pedir el premio en un Centro de Reclamaciones, es necesario programar una cita.

Los premios de Mega Millions deben reclamarse dentro de un año desde la fecha del sorteo Andrew Kelly / Reuters

Estos son los puntos importantes a considerar: