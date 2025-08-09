¿Cuándo se juega Powerball? El pozo de la lotería es el segundo más grande de 2025 en Estados Unidos

El pozo de Powerball acumuló US$482 millones esta semana en Estados Unidos. El próximo sorteo es este sábado a las 22.59 hs (hora del Este), con expectativas altas, tras más de dos meses sin ganadores.

De cuánto es el premio de Powerball para el sábado 9 de agosto de 2025

El valor en efectivo del premio, si se elige cobrarlo de una sola vez, es de US$218,9 millones, informaron en la plataforma oficial del juego.

Si alguien acierta los seis números, se trataría del segundo jackpot más alto del año, solo detrás del sorteo de marzo, cuando se entregaron US$515 millones en California.

Este es el segundo pozo más alto del año Foto de freepik disponible en freepik

En la historia reciente, este premio se ubicaría como el vigésimo mayor desde 2003, apenas por debajo de los US$487 millones ganados en New Hampshire en 2016.

¿Cómo se gana la lotería Powerball?

La probabilidad de acertar el premio mayor es de una en 292,2 millones, de acuerdo con las reglas del juego.

¿Cuándo se juega la lotería Powerball?

Los sorteos se realizan lunes, miércoles y sábado, siempre a las 22:59 hs (hora del Este). El boleto cuesta US$2 y puede comprarse en 45 estados y el Distrito de Columbia.

Este es el quinto gran premio acumulado en lo que va de 2025. Según el informe, ya se entregaron cuatro jackpots de Powerball este año. El primero fue ganado en enero, el segundo en marzo, el tercero en abril y el cuarto en mayo.

Ya son cuatro las personas personas que ganaron en 2025 Foto de freepik disponible en freepik

Solo uno superó la barrera de los US$500 millones: se trató del sorteo del 29 de marzo, en el que un boleto acertó los seis números y obtuvo un premio de US$515 millones. El último pozo fue ganado en mayo por US$204,5 millones, también en California.

Cuántos números son en la lotería Powerball: así se juega

El juego ofrece nueve maneras de ganar, que varían según la cantidad de números acertados y la inclusión o no del número Powerball, aseguran en su web.

El gran premio se otorga a quien acierte los cinco números principales más el Powerball. Además, puede cobrarse en dos formatos: como anualidad, distribuida en 30 pagos durante 29 años, o como pago único, por un monto global menor pero inmediato.

En el sorteo del sábado puede haber un nuevo ganador Foto de freepik disponible en freepik

Para los premios menores, los montos son fijos en la mayoría de los estados, aunque en California se aplican reglas distintas. Ahí, los premios se determinan con base en la cantidad de boletos vendidos y el número de ganadores.

El segundo premio más alto es de US$1 millón, que se obtiene al acertar los cinco números sin la bola Powerball. A partir de ahí, los valores descienden según el tipo de combinación, por ejemplo, acertar cuatro números y el Powerball otorga US$50.000, mientras que solo acertar el Powerball da lugar a un premio de US$4.

La probabilidad general de ganar algún premio es de 1 en 24,87, y va disminuyendo a medida que aumentan los aciertos requeridos. El gran premio tiene una probabilidad de 1 en 292 millones.

Además, existe una opción llamada Power Play, que permite multiplicar los premios secundarios por 2, 3, 4, 5 o incluso diez veces, dependiendo del multiplicador sorteado. Esta opción no afecta al monto del bote principal, pero puede elevar premios menores hasta cifras considerables.

Por ejemplo, un premio de US$50.000 puede transformarse en US$500.000 si se activa el multiplicador 10X, el cual solo está disponible cuando el bote es de US$150 millones o menos.