Las tres estrategias para aumentar las probabilidades de ganar el Powerball, según un matemático experto

El premio de la lotería Powerball, que subió hasta uno de los principales récord, ofrece probabilidades de ganar de una entre 292,2 millones por boleto. Sin embargo, el matemático Tim Chartier, de la Universidad de Davidson, señala que existen tres estrategias capaces de aumentar ligeramente las chances.

Estrategia 1: no usar números de la suerte

Los jugadores suelen elegir cifras vinculadas a fechas familiares o “números favoritos”. Chartier advirtió al New York Post que no existen dígitos especiales en un sorteo aleatorio y que repetir siempre los mismos números solo aumenta las posibilidades de tener que compartir el premio con otros.

Las probabilidades de ganar son de 1 en 292,2 millones Foto de Pinterest Cyda Pereyra

El especialista indicó: “Es mejor elegir números aleatorios. Las probabilidades de ganar son las mismas, pero la chance de no dividir el jackpot es mayor”.

Estrategia 2: comprar más boletos, con un límite claro

Cada boleto extra aumenta levemente las oportunidades, indicó el experto. Sin embargo, también pidió considerar que no hace tanto la diferencia frente a las probabilidades generales. Chartier lo ilustró con un ejemplo: “Es como elegir un segundo dentro de los últimos 9,2 años; tener 100 intentos ayuda, pero sigue siendo muy poco probable”. Incluso si alguien comprara un millón de boletos —a un costo de US$2 millones—, la posibilidad de ganar aún sería menor a una en 292.

Estrategia 3: no descartar números que ya salieron

Muchos jugadores creen que los números recientes no volverán a aparecer. Chartier subrayó que el sorteo es completamente aleatorio: “El cinco fue el último número extraído, pero sigue teniendo la misma probabilidad que cualquier otro”. Los expertos insisten en que descartar cifras previas no tiene justificación matemática.

Las combinaciones “raras” en el Powerball no aseguran exclusividad Foto de Pinterest Cyda Pereyra / Foto de Freepick

Algunos apuestan a secuencias inusuales para evitar coincidencias. En este sentido, David Hodge, de la Universidad de Glasgow, explicó a The Sun que combinaciones como 1,2,3,4,5 son más frecuentes de lo que se cree en los juegos de azar. Dijo: “Si alguien piensa que una secuencia es rara, otros jugadores también lo harán y la elegirán”.

¿Los números deben coincidir en el mismo orden para ganar en Powerball?

En Powerball, no es necesario que las bolas blancas (white balls) aparezcan en el mismo orden en que fueron sorteadas. Los boletos imprimen esos números en orden numérico, y basta con que coincidan con los extraídos, sin importar la secuencia.

Lo que sí es obligatorio es acertar el número rojo (Powerball) exactamente, ya que ese número único es el que define varios de los premios principales.

Es importante recordar que cada jugada en un mismo ticket se evalúa de manera independiente: no se pueden combinar números de diferentes líneas de un mismo boleto ni de boletos distintos.

Comprar más boletos ayuda, pero muy poco Foto de Pinterest Cyda Pereyra

El próximo premio se suma a la lista de jackpots que hicieron historia

El sorteo de este sábado es parte de los récords en la historia del Powerball: el pozo alcanza los US$1700 millones, convirtiéndose en el tercer premio más grande jamás ofrecido por la lotería estadounidense. Solo dos sorteos lo superan: el récord absoluto de US$2040 millones, ganado en California en noviembre de 2022, y los US$1765 millones, también obtenidos en ese estado en octubre de 2023. Con esta cifra, el actual jackpot deja atrás otros hitos recientes, como los US$1326 millones entregados en Oregon en abril de 2024 o los US$1586 millones que en enero de 2016 se repartieron jugadores de California, Florida y Tennessee.