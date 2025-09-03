Premio acumulado de US$1400 millones en Powerball: cuáles son los números que más y menos salen en la lotería

Tras el último sorteo, el pozo de Powerball se incrementó a 1400 millones de dólares, con un valor en efectivo de US$634,3, para el juego de este miércoles 3 de septiembre a las 22.59 hs (hora del Este). Este evento ofrecerá a los jugadores una nueva oportunidad de obtener el cuarto acumulado mayor en los registros históricos de esta lotería, por lo que los participantes buscan estrategias con base en estadísticas que les brinden una orientación a la hora de elegir los números.

Powerball: los números más frecuentes en los últimos sorteos

El análisis de datos realizado por USA Mega sobre los últimos 100 sorteos del juego revelaron patrones específicos en la frecuencia de aparición de ciertas combinaciones. Esta información resultó de interés para jugadores que buscan basar sus selecciones en tendencias históricas, aunque cada evento mantiene su naturaleza aleatoria independiente.

Según los datos, los números de Powerball que han salido con mayor frecuencia son: 2, 5, 9, 20 y 25 Imagen de Hermann Traub en Pixabay

Los números de Powerball con mayor frecuencia de aparición en el período analizado corresponden a:

2 : frecuencia del 7%, última aparición el 11 de agosto de 2025.

: frecuencia del 7%, última aparición el 11 de agosto de 2025. 5 : frecuencia 6%, última aparición 1° de septiembre de 2025.

: frecuencia 6%, última aparición 1° de septiembre de 2025. 9 : frecuencia 6%, última aparición 8 de junio de 2025.

: frecuencia 6%, última aparición 8 de junio de 2025. 20 : frecuencia 9%, última aparición 19 de julio de 2025.

: frecuencia 9%, última aparición 19 de julio de 2025. 25: frecuencia 10%, última aparición 27 de agosto de 2025.

Respecto a las bolas blancas, los dígitos más recurrentes fueron:

4 : frecuencia 12%, última aparición 13 de agosto de 2025.

: frecuencia 12%, última aparición 13 de agosto de 2025. 23 : frecuencia 17%, última aparición el 1° de septiembre de 2025.

: frecuencia 17%, última aparición el 1° de septiembre de 2025. 28 : frecuencia 12%, última aparición 21 de julio de 2025.

: frecuencia 12%, última aparición 21 de julio de 2025. 40 : frecuencia 12%, última aparición el 1° de septiembre de 2025.

: frecuencia 12%, última aparición el 1° de septiembre de 2025. 52: frecuencia 13%, última aparición 30 de junio de 2025.

Estos datos reflejan únicamente comportamientos pasados sin garantizar repeticiones futuras. La mecánica del juego establece probabilidades fijas para cada nivel de premio. Las chances de obtener el pozo son de 1 en 292,201,338, para una apuesta de US$2.

Powerball: qué números casi nunca salen en los sorteos

En el extremo opuesto, el 16 y el 26 de Powerball no aparecieron durante los últimos 100 juegos. Para las bolas blancas, todas las opciones fueron sorteadas al menos una vez, aunque el 26 registra únicamente una aparición en el período estudiado.

Estos patrones generan interés entre los jugadores, que suelen buscar estrategias basadas en la frecuencia de aparición, aunque las probabilidades permanecen iguales para todos los números.

En el caso de la bola roja, los números 16 y 26 no han salido en los últimos 100 sorteos de Powerball Imagen de Alejandro Garay en Pixabay

Reglas del sorteo de Powerball: cómo jugar y ganar

Para participar, cada jugador debe elegir cinco números entre 1 y 69 correspondientes a las bolas blancas, más uno adicional del 1 al 26 para la bola roja, conocida como Powerball. Cada jugada cuesta US$2. En Idaho y Montana se comercializa junto a Power Play, por un mínimo de US$3.

Los jugadores también pueden recurrir a la selección automática, donde el sistema de la terminal genera las combinaciones de manera aleatoria. El pozo mayor se acumula hasta que alguien logra acertar las cinco bolas blancas y la Powerball.

Además de la opción básica, existe Power Play, que por un dólar adicional multiplica los premios secundarios por dos, tres, cuatro, cinco o hasta diez veces. El multiplicador 10X solo se aplica cuando el bote mayor anunciado es de US$150 millones o menos.

Los participantes podrán optar por dos modalidades de cobro en caso de ganar:

Anualidad en 30 pagos escalonados durante 29 años, en caso de resultar ganador del pozo, que hasta el momento es de US$1400 millones

Pago único en efectivo, para este sorteo, la opción de suma global equivale a US$634,3 millones antes de impuestos

Más allá del pozo acumulado, el monto que efectivamente recibe un ganador depende de las retenciones fiscales. En primer lugar, se aplican impuestos federales. Adicionalmente, cada estado establece su propia carga tributaria sobre las ganancias de lotería.

En algunos lugares, los impuestos estatales reducen de forma significativa el monto neto. Sin embargo, existen ocho estados que no aplican tarifas locales a los premios: California, Florida, New Hampshire, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Washington y Wyoming.

Powerball, cuyos sorteos se realizan lunes, miércoles y sábados desde el estudio de la Lotería de Florida en Tallahassee, continúa como uno de los juegos más populares de EE.UU.

Powerball opera en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses Foto de freepik | Foto de Powerball

Powerball 2025: el pozo llega a US$1400 millones, el cuarto más alto de la historia

El popular juego de azar anunció que tras llegar a los US$1400 millones, el premio mayor se convirtió en el cuarto más grande de su historia. La lista de las mayores recompensas entregadas por Powerball se completa de la siguiente manera:

US$2040 millones : 7 de noviembre de 2022 - un ganador de California.

: 7 de noviembre de 2022 - un ganador de California. US$1765 millones : 11 de octubre de 2023 - ganador de California.

: 11 de octubre de 2023 - ganador de California. US$1586 millones : 13 de enero de 2016 – ganadores de California, Florida y Tennessee.

: 13 de enero de 2016 – ganadores de California, Florida y Tennessee. US$1400 millones (estimado) : se sortea el 3 de septiembre de 2025, en caso de no haber ganador, el monto se incrementará.

: se sortea el 3 de septiembre de 2025, en caso de no haber ganador, el monto se incrementará. US$1326 millones – 6 de abril de 2024 – ganador de Oregón.

Premios de Powerball: cuánto paga cada acierto y cómo cobrarlos

En Powerball existen nueve formas de obtener un premio. Además del bote principal, que puede alcanzar miles de millones, los botes secundarios son montos fijos en efectivo en la mayoría de los estados. Los valores van desde US$4 hasta US$1 millón, con la posibilidad de duplicarse a US$2 millones si se activa Power Play.

En el caso de California, las reglas difieren. Allí los pozos secundarios no son fijos, sino que se calculan en función de las ventas de boletos y el número de ganadores de cada nivel.

El próximo sorteo se realizará este miércoles 3 de septiembre de 2025, a las 22.59 hs (ET). Los resultados serán transmitidos de manera oficial en vivo. Los jugadores tienen hasta pocas horas antes del sorteo para adquirir sus boletos.