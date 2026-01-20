Los mejores números para jugar la lotería en 2026, según la IA

Los sorteos de Mega Millions y Powerball son juegos de azar, pero el análisis de bases oficiales permite identificar patrones numéricos que se repiten en el tiempo. A partir del procesamiento de datos históricos y de criterios estadísticos, la inteligencia artificial de ChatGPT reveló qué cifras aparecen con mayor frecuencia y cómo se estructuran las combinaciones más habituales.

¿Qué números sugiere la IA para jugar Powerball en 2026?

Para Powerball, ChatGPT revisó los resultados oficiales publicados por la organización del juego y contabilizó la frecuencia de aparición de cada número blanco y de la bola roja.

El análisis de datos históricos permite detectar patrones de repetición en los sorteos de Mega Millions y Powerball Reddit

Según ese análisis, los números blancos que más veces aparecieron son:

14

20

23

32

39

44

61

En el caso de la Powerball, la bola roja más repetida corresponde a:

24

18

4

¿Qué números recomienda la IA para jugar Mega Millions en 2026?

El mismo criterio se aplicó a Mega Millions. El modelo ordenó los números publicados según su frecuencia de aparición y aisló aquellos que se repiten con mayor regularidad. Los valores blancos más sorteados son:

10

17

21

36

45

46

52

Para la Mega Ball, los valores con mayor presencia histórica son:

11

9

22

La IA también observó que los jugadores ganadores suelen evitar secuencias largas de números consecutivos y priorizan combinaciones distribuidas a lo largo de todo el rango permitido.

Para Mega Millions, el mismo método estadístico permitió identificar los números blancos más sorteados Reddit

Es importante aclarar que cada combinación posible en Powerball y Mega Millions mantiene la misma probabilidad de salir sorteada y que el análisis se limita a describir patrones.

¿Cómo funciona Mega Millions y cuáles son las probabilidades reales de ganar?

Mega Millions es un juego de azar de alcance nacional en Estados Unidos, con sorteos que se realizan dos veces por semana. Cada apuesta cuesta US$5 e incluye automáticamente el multiplicador, un sistema que puede aumentar los premios secundarios. Para participar, se deben elegir seis números de dos grupos diferentes: cinco bolas blancas (entre uno y 70) y una Mega Ball dorada (entre uno y 24). También existe la opción Quick Pick, donde el sistema selecciona los números al azar.

El premio mayor se obtiene al acertar las seis cifras sorteadas. Si más de un jugador logra esta coincidencia, el pozo se divide en partes iguales. Además del jackpot, el juego ofrece nueve niveles de premios, que van desde US$10 hasta sumas millonarias, según la cantidad de aciertos y la activación del multiplicador.

A partir de resultados oficiales, la IA ordenó los números según su frecuencia de aparición a lo largo del tiempo Reddit

Las probabilidades reflejan la dimensión real del juego. La chance de ganar el jackpot es de una en 290.472.336. Acertar solo las cinco bolas blancas mejora esa posibilidad, aunque sigue siendo baja: una en 12.629.232. Los premios menores presentan chances más altas; por ejemplo, acertar solo la Mega Ball paga US$10, con una chance de una en 35.

El próximo sorteo de Mega Millions ofrece un pozo estimado de US$250 millones, con una opción en efectivo de US$113,5 millones. El sorteo se realizará este martes 20 de enero, a las 23 hs (hora del Este de EE.UU.).

Powerball: cómo funciona y qué chances reales hay de ganar

Powerball es otra de las grandes loterías de alcance nacional en Estados Unidos, con sorteos que se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este), desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee. Cada jugada cuesta US$2, aunque en los estados de Idaho y Montana el precio mínimo es de US$3, ya que se combina con la función Power Play.

Para participar, los jugadores deben seleccionar cinco números entre 1 y 69 para las bolas blancas, y un número entre 1 y 26 para la Powerball roja. También se puede optar por el sistema aleatorio de selección de números, conocido como Quick Pick.

El premio mayor —o jackpot— se obtiene al acertar las cinco bolas blancas (en cualquier orden) más la Powerball roja. Sin embargo, hay nueve formas de ganar premios, lo que ofrece múltiples oportunidades para obtener algún tipo de recompensa. Con US$1 adicional por jugada, la función Power Play permite multiplicar los premios secundarios por dos, tres, cuatro, cinco o incluso diez veces.

El próximo sorteo de Powerball está programado para el miércoles 21 de enero de 2026, con un gran premio estimado de US$209 millones y un valor en efectivo de US$95,2 millones.