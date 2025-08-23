Números calientes y fríos: cuáles son los mejores para Mega Millions en agosto de 2025, según la inteligencia artificial

El próximo sorteo de Mega Millions, pautado para el martes 26 de agosto de 2025, pondrá en juego un pozo acumulado de 253 millones de dólares, con la opción en efectivo de US$113,8 millones. Aunque se trata de un juego puramente de azar, la inteligencia artificial analizó las jugadas ganadoras recientes e identificó ciertos patrones de números: algunos se repiten seguido, mientras que otros se ausentan hace tiempo.

Cuáles son los números calientes y fríos en Mega Millions en agosto de 2025

El análisis de ChatGPT sobre esta lotería, más precisamente sobre los últimos 30 sorteos, identificó los números “calientes”, es decir, los más repetidos: 14, 28, 34, 42 y 63, junto con la Mega Ball 13.

En el otro extremo se encuentran los “números fríos”, es decir, los que casi no aparecieron en los sorteos recientes: 7, 11, 23, 51 y 67, además de la Mega Ball 22.

No obstante, el chatbot aclara que se trata de un repaso estadístico y no de una predicción. Es que todos los números tienen la misma probabilidad de salir en cada sorteo, sin importar las combinaciones anteriores.

Cómo se juega la lotería Mega Millions en Estados Unidos

El Mega Millions es una de las loterías más populares de Estados Unidos, en la que cada jugador selecciona seis números: cinco entre el 1 y el 70, mientras que el restante es la Mega Ball, entre el 1 y el 24. También existe la opción de quick pick, que se elige los números de manera automática, según detallan en su web.

El juego se encuentra disponible en 45 estados, además de Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses, lo que suma 47 jurisdicciones en total.

Dónde y cuándo son los sorteos de Mega Millions

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 23 hs (hora del Este de los Estados Unidos) en los estudios de WSB-TV en Atlanta, Georgia.

Cada estado participante fija su propio horario límite para comprar boletos, que suele ubicarse poco antes del sorteo.

¿Existe alguna forma de comprar los boletos online?

Según la página oficial del Mega Millions, solo en algunos estados se permite comprar tickets por internet: Connecticut, Georgia, Illinois, Kansas, Kentucky, Michigan, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Virginia, West Virginia y el Distrito de Columbia.

En todos los casos, es obligatorio encontrarse físicamente dentro de la jurisdicción al momento de la compra.

¿Se puede jugar a Mega Millions sin ser ciudadano? ¿Y fuera de Estados Unidos?

Los turistas pueden adquirir boletos en cualquier punto autorizado de Estados Unidos, sin necesidad de ser residentes o ciudadanos.

En tanto, el sitio oficial de Mega Millions aclara que no existen ventas fuera de EE.UU. ni empresas autorizadas para comercializar tickets internacionales.

La diferencia entre cobrar el premio en un único pago en efectivo o en cuotas anuales

Cuando un jugador gana el pozo mayor, puede elegir entre dos modalidades de pago:

Opción en efectivo (Cash Value): se recibe un pago único que equivale al valor del pozo acumulado.

se recibe un pago único que equivale al valor del pozo acumulado. Opción en anualidad (Annuity Option): consiste en un pago inmediato seguido de 29 cuotas anuales. Cada cuota es 5% mayor que la anterior, lo que protege el poder adquisitivo frente a la inflación.

El precio actual del boleto de Mega Millions y los nuevos premios

Desde abril de 2025, el boleto de Mega Millions pasó a costar de US$2 a US$5. La modificación reemplazó al Megaplier y agregó un multiplicador automático.

Con este esquema, el premio mínimo es de US$10 y las recompensas secundarias pueden multiplicarse hasta diez veces.