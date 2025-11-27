Presionó un botón sin querer al jugar la lotería, tuvo una “segunda oportunidad” y ganó US$50.000 en EE.UU.

Una mujer de Ohio fue a jugar la lotería a un quiosco de autoservicio sin imaginar cómo cambiaría su suerte por un pequeño error. Al presionar accidentalmente el botón equivocado, participó en un programa televisivo y se llevó más de 50.000 dólares en premios.

El error en un quiosco que hizo ganar US$50.000 a una mujer en Ohio

A principios de noviembre, una mujer identificada como Nancy, residente de Minster, en el condado de Auglaize, presionó accidentalmente un botón al comprar un boleto raspadito en un quiosco de autoservicio. El error la llevó a aparecer en el popular programa televisivo Cash Explosion y le dio una oportunidad única para conseguir dinero adicional.

La jugadora obtuvo US$50.000 en premios tras presionar accidentalmente un botón equivocado Freepik

En el desarrollo de la primera etapa del concurso, ganó US$7500 y el Jackpot de boletos en la primera ronda, según detalló la Lotería de Ohio en un comunicado de prensa.

El dinero no fue suficiente para reclamar un lugar en el Cash Challenge. Sin embargo, aprovechó al máximo su avance a la ronda de “Segunda Oportunidad” al obtener US$50.000 cuando su nombre apareció tres veces.

Al llegar a su hogar, Nancy comenzó a raspar sus tickets Win It All por un valor de US$1000. En sus declaraciones a la Lotería contó que su intención era esperar hasta el Día de Acción de Gracias, pero los boletos le “quemaban el bolsillo”.

Los raspaba de cinco a 10 a la vez cada vez que tenía tiempo durante el día. Finalmente, los tickets agregaron otros US$785 a sus ganancias. Con el dinero reunido, la mujer y su esposo planean construir una ampliación en su casa para tener la suite principal de sus sueños en el primer piso.

Cash Explosion: el programa que llevó a la mujer a ganar a lo grande en EE.UU.

El concurso oficial de la Lotería de Ohio se transmite todos los sábados por la noche y combina sorteos de lotería instantánea (“scratch-off tickets”) con la posibilidad de aparecer en un show televisado. Allí, las personas tienen la oportunidad de obtener premios que ascienden a más de US$100.000.

De acuerdo con la información del sitio web del programa, cada jugador de Cash Explosion tiene garantizado ganar al menos US$6100. La modalidad consiste en una dinámica específica donde los participantes juegan individualmente mediante la elección de casilleros en un tablero interactivo para obtener dinero, multiplicadores, bonos u otros premios.

El programa Cash Explosion otorga a los participantes la posibilidad de ganar a lo grande en EE.UU. @OHCashExplosion - @OHCashExplosion

Después de que ocho jugadores hayan pasado su turno, los dos que tengan los totales más altos duplicarán su dinero y avanzarán automáticamente al Desafío de Efectivo para jugar por US$50.000 o US$75.000.

Por su parte, los seis participantes restantes que no alcancen los totales más elevados competirán en la ronda de Segunda Oportunidad. En esta etapa, el ganador recibirá US$5000 adicionales y también podrá concursar en el Desafío en efectivo por US$50.000.

Cuánto paga la Lotería de Ohio: premios, comisiones y fondos educativos

Fundada en 1973, la Comisión de Lotería de Ohio lanzó a la venta en 1974 su primer boleto, Buckeye 300. La agencia estatal fue autorizada por el gobierno a vender los tickets siempre que la totalidad de las ganancias de las ventas se destinen a un fondo del tesoro estatal.

Este dinero va dirigido hacia programas de educación primaria, secundaria, vocacional y especial, según lo determinan las asignaciones realizadas por la Asamblea General.

La Lotería de Ohio entregó US$1514 millones para el Fondo Educativo de Ganancias en 2024 Freepik

En la actualidad, la Lotería de Ohio ofrece una variedad de modalidades, entre las que se incluyen raspaditos, juegos de sorteo estatal como Pick 3, Pick 4, Pick 5, Rolling Cash 5 y Classic Lotto, y aquellos con jackpot multiestatales como Mega Millions y Powerball.

El año pasado, registró los siguientes números: