Ganó 6,2 millones de dólares de la lotería en Florida: el Publix que se convirtió en su “tienda de la suerte”

Una mujer de Florida ganó 6,2 millones de dólares con un sorteo de la lotería local. La afortunada compró el ticket en un supermercado Publix, una cadena que se ha convertido en la tienda de la suerte para muchos en la entidad.

Compró su boleto en un Publix y ganó US$6,2 millones: dónde está la tienda

La agencia estatal de juegos anunció en un comunicado que Robin Glover, de 41 años, reclamó el premio mayor de US$6,25 millones del juego Florida Lotto del sorteo del pasado 25 de octubre de 2025. La mujer acudió a la sede en Tallahassee, el 30 de octubre, para cobrar sus ganancias.

El Publix de la suerte se localiza en Holmes Beach, una ciudad ubicada en la isla Anna Maria, en el condado de Manatee Captura de pantalla de Google Maps - Captura de pantalla de Google Maps

Glover compró su boleto ganador del premio mayor en un Publix, ubicado en 3900 East Bay Drive en Holmes Beach, una ciudad ubicada en la isla Anna Maria, en el condado de Manatee.

De acuerdo con lo revelado por la agencia, la ganadora optó por recibir su premio en un pago único de US$3.529.535,42.

Florida Lotto: el sorteo que ha generado miles de ganadores

Desde su creación en 1988, Florida Lotto ha entregado más de US$11000 millones en premios, ha creado 1105 millonarios y generado más de US$8500 millones para el Fondo Fiduciario para el Mejoramiento Educativo (EETF, por sus siglas en inglés) del estado.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 23.15 hs (hora del este), con un premio mayor estimado de US$2,5 millones. Las probabilidades generales de ganar este juego son de 1 entre 7,61, y de 1 entre 22.957.480 para ganar el pozo, según indica la agencia estatal.

Florida Lotto ha creado 1105 millonarios desde su lanzamiento en 1988 Florida Lottery - Florida Lottery

Los sorteos de la Lotería de Florida se transmiten por 15 estaciones de radio en el estado. Los números ganadores están disponibles en el sitio web, en la aplicación móvil para usuarios de iOS y Android, en cualquier punto de venta autorizado o al (850) 921-PLAY (7529). También se pueden ver los sorteos en línea en el canal oficial de YouTube.

El precio de un boleto de este juego es de US$2. Gracias a el Double Play y el EZmatch, se pueden aumentar las posibilidades de llevarse un premio e incrementar la cantidad sorteada.

Otros premios millonarios de Florida Lotto: también en Publix

De acuerdo con los registros públicos de la agencia, un boleto ganador vendido en Publix en Hallandale Beach, que se encuentra en la costa este de Florida, se llevó un premio de US$36,5 millones del sorteo del 24 de septiembre. Hasta el momento no se ha revelado el nombre del afortunado, que está protegido por los estatus estatales.

En este Publix de Hallandale Beach se vendió el boleto ganador de US$36,5 millones Captura de pantalla Google Maps - Captura de pantalla Google Maps

Este fue el segundo premio mayor más grande del año, ya que en enero de 2025 se anunció otro pozo de US$43 millones. Ese ticket ganador se compró en una tienda de comestibles Tom Thumb localizada en Destin, una ciudad en el noroeste del Estado del Sol.

En agosto de este 2025, dieron a conocer a Kelly Hagens, de 56 años, como otra de las ganadoras de Florida Lotto, quien se llevó el premio mayor de US$8,7 millones del sorteo del 7 de mayo. Compró el boleto en la tienda J and J Food Store, ubicada en el 632 de Beach Blvd., en Jacksonville Beach.