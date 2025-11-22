En Nueva Jersey: ganaron US$3 millones en la lotería poco después de haber cobrado otro premio millonario

Una familia del condado de Ocean volvió a registrar un premio mayor con un boleto instantáneo, esta vez por 3 millones de dólares, pocos meses después de haber recibido otra recompensa de US$1 millón. El nuevo ticket ganador fue comprado en una tienda de conveniencia ubicada en la gasolinera Exxon sobre Fischer Boulevard, en Toms River, y forma parte del juego “Jackpot Millions”.

Los ganadores, que tienen dos hijos pequeños y esperan un tercero, optaron por no hacer pública su identidad, pero sí autorizaron que se difundieran detalles del proceso con el que obtuvieron los premios. Según el informe de la Lotería de Nueva Jersey, las probabilidades de acceder a uno de los tres pozos principales de “Jackpot Millions”, un juego de US$30, rondan una entre dos millones.

La repetición del éxito llamó la atención de las autoridades de la Lotería. En abril, la misma pareja presentó un boleto que contenía una recompensa mayor de US$1 millón del juego “Ultimate Spectacular”. Ese ticket de modalidad “raspa y gana” también tiene un precio de US$30 y sus probabilidades superan una entre 1 millón, lo que convierte la combinación de ambos resultados en una secuencia de muy baja probabilidad.

“Siempre he dicho que solo necesitas un boleto para ganar un premio grande”, dijo James Carey, director de la Lotería de Nueva Jersey, en el comunicado oficial. “Pero supongo que, en este caso, ¡dos no vinieron mal! Esto es pura suerte”, aseguró Carey.

Durante el último año fiscal, los participantes de Nueva Jersey obtuvieron casi US$2 mil millones en premios, lo que refuerza la participación constante del público en los distintos juegos. Sin embargo, los funcionarios destacaron que el propósito es brindar entretenimiento regulado y que no debe considerarse una vía de ingresos.

Cómo fue la rutina que llevó a una familia a ganar US$3 millones en la lotería de Nueva Jersey

Según relataron, la compra de boletos instantáneos se convirtió en una actividad conjunta que realizan al inicio de cada mes. Explicaron que su rutina familiar, con niños de 5 años y 11 meses, limita sus salidas, por lo que buscan opciones domésticas para distraerse.

Al finalizar el día y una vez que los niños están dormidos, se dedican a raspar algunos tickets como una forma de competencia amistosa. “Nos gusta convertirlo en una pequeña competencia: a ver quién gana más. Al menos, siempre salimos a mano”, contó el esposo.

La pareja relató que, al raspar el boleto acertante de US$3 millones, el esposo inicialmente creyó haber obtenido un premio menor. “Lo miré, lo apreté contra mi pecho y grité”, recordó tras notar el monto de la recompensa.

El momento generó sorpresa en ambos, sobre todo por la proximidad temporal con la recompensa anterior. De acuerdo con su descripción, la reacción inicial fue silenciosa y luego se transformó en una celebración contenida debido a que sus hijos estaban dormidos. Ambos coincidieron en que la situación los tomó por sorpresa.

Qué hará la familia de Nueva Jersey con los US$4 millones que ganó en los raspaditos

Tras el primer premio de US$1 millón obtenido en abril, la pareja celebró en privado. Según comentaron, ese festejo coincidió con el inicio del embarazo de su tercer hijo. La esposa, actualmente con cinco meses de gestación, señaló que la llegada del nuevo integrante se suma a los cambios recientes que atraviesa la familia.

Ambos indicaron que los recursos obtenidos servirán para organizar mejor los próximos años, especialmente por el crecimiento familiar. Los jugadores mencionaron además que sus hábitos de participación en la lotería se mantendrán sin modificaciones; señalaron que no planean aumentar la cantidad de tickets que compran ni cambiar la manera en que participan.

La Lotería de Nueva Jersey reiteró que, aunque sucesos como este generan interés público, la institución mantiene la misma postura respecto al juego responsable. También subrayó que estos premios se adjudican conforme a las reglas vigentes y que la transparencia es parte del proceso de validación de cada boleto ganador.