Resultados de la lotería Mega Millions este viernes 22 de agosto en EE.UU.: los números ganadores

El popular juego de lotería ofrece un total de nueve premios, incluido el pozo acumulado, los cuales puede tener múltiples ganadores. Las recompensas económicas van desde US$2 a US$1 millón, con la posibilidad de duplicar el monto con el Megaplier, que requiere una recarga de US$1 al boleto que cuesta US$2.

Las probabilidades de ganar el pozo mayor del Mega Millions son de 1 en 302.575.350 Captura de pantalla Mega Millions

Por otro lado, el pozo mayor empieza con una recompensa de US$20 millones y se acumula cada vez que no hay un máximo ganador.