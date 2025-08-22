Dónde queda el HEB de Texas que vendió un boleto de Powerball ganador de un millón de dólares
El jugador acertó cinco cifras, pero quedó a un paso del pozo mayor; el próximo sorteo pondrá en juego US$700 millones en premios
Un supermercado H-E-B de Texas volvió a ocupar los titulares tras vender en San Antonio un boleto de Powerball ganador de un millón de dólares. Según informó la lotería estatal, el ticket resultó premiado en el sorteo del lunes 18 de agosto, aunque aún no se confirmó si el afortunado ya reclamó la suma.
Dónde queda el H-E-B de la suerte para la lotería Powerball en Texas
Según la Texas Lottery, el boleto se adquirió en la caja registradora del local ubicado en 17238 Bulverde Road, San Antonio (ZIP 78247), al noreste de la ciudad. El supermercado está próximo a Friesenhahn Park y al Northern Hills Golf Course.
Los números ganadores de la lotería Powerball
El jugador acertó cinco de las cinco cifras, pero no la Powerball roja.
Los números ganadores fueron 15, 46, 61, 63, 64 y 1. La Comisión recordó que los premios deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores al sorteo y que los boletos no se consideran válidos hasta superar el proceso de verificación.
Otros premios millonarios de la lotería vendidos en H-E-B
La cadena de supermercados acumula antecedentes recientes de buena fortuna. Según publicó MySA.com, en febrero un H-E-B de Houston vendió un scratch ticket ganador por US$3 millones a un residente de California. Un mes después, otro local en Elgin entregó US$1 millón en el juego “500X” a un comprador de Austin.
¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball y de cuánto es el pozo?
El siguiente sorteo de Powerball del sábado 23 de agosto de 2025 pondrá en juego un pozo estimado en US$700 millones, con un pago en efectivo de US$316,3 millones, informó la Texas Lottery. La cifra creció porque en la última edición no apareció un ganador con la combinación completa.
El jackpot se obtiene al acertar cinco números blancos y la Powerball roja. El ganador puede optar por un pago único o por una anualidad de 30 cuotas a lo largo de 29 años, en ambos casos con impuestos federales y estatales.
En el caso de los premios secundarios, la opción Power Play, disponible por US$1 adicional, permite multiplicarlos hasta por diez, según el número sorteado antes de cada tirada.
¿Cuáles son los números que más veces salieron en Powerball desde 2015?
Entre el 7 de octubre de 2015 y el 20 de agosto de 2025 se realizaron 1240 sorteos.
- En ese período, el número que más veces apareció fue el 61, con 113 repeticiones.
- También se destacaron el 21 con 112 apariciones, y el 23 con 110.
- Entre los más frecuentes se encuentran además el 69 con 107 sorteos, y el 36, 32 y 63, cada uno con 104 repeticiones, de acuerdo con la estadística publicada por la Lotería de Texas.
¿Cómo se juega al Powerball y cuánto cuesta participar?
El Powerball tiene un costo de US$2 por jugada, aunque en estados como Idaho y Montana se vende en paquete junto al Power Play por un mínimo de US$3. Para participar, se deben elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y un número adicional entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.
La selección puede hacerse de forma manual en la boleta o a través de la opción automática quick pick, en la que el sistema asigna las cifras al azar.
Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este de Estados Unidos) en el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee, y se transmiten en vivo.
