El sueño de los US$643 millones: el premio mayor de Powerball busca un ganador este miércoles 20 de agosto

La lotería Powerball llega a este miércoles 20 de agosto con un acumulado que lo convierte en el premio más alto de 2025 y uno de los mayores de la última década. El sorteo se realizará en Tallahassee, Florida, y mantiene en vilo a millones de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.

De cuánto es el premio Powerball del 20 de agosto de 2025

Con US$643 millones en juego, el Powerball de este 20 de agosto se convirtió en el sorteo más esperado del año. El pozo crecerá si nadie logra acertar los seis números en esta edición.

El sorteo se transmite en vivo en TV, en el sitio oficial y en el canal de YouTube de Powerball Captura de Power Ball

Quien resulte ganador podrá elegir entre dos modalidades de cobro: un pago único en efectivo de US$290,6 millones (Cash Value) o 30 cuotas anuales crecientes durante 29 años. En ambos casos, las cifras se calculan antes de los impuestos federales y estatales que corresponden.

Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee. Según Powerball, las transmisiones se pueden ver en vivo en canales de televisión locales, en el sitio web oficial y también en el canal de YouTube de Powerball, que publica clips de cada jugada.

La chance de acertar los seis números es de 1 en 292 millones Captura de Power Ball

¿Cuánto cuesta participar en Powerball?

Cada boleto tiene un valor de US$2 por jugada, aunque en Idaho y Montana el juego se vende junto a la opción Power Play por un mínimo de US$3, de acuerdo con Powerball. El mecanismo es sencillo: se deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26 para la bola roja. También se puede optar porque el sistema seleccione los números al azar.

¿Cómo se juega el Powerball?

Powerball ofrece nueve maneras de obtener premios, pero la posibilidad de quedarse con el acumulado mayor es de 1 en 292 millones, según datos oficiales.

En 2023 los estadounidenses gastaron US$103 mil millones en loterías Foto de freepik disponible en freepik

Los resultados recientes del Powerball: números ganadores de agosto 2025

Los sorteos más cercanos dejaron millones en premios secundarios, aunque el acumulado mayor sigue sin dueño.

El lunes 18 de agosto salieron los números 15, 46, 61, 63, 64 y el Powerball 1, con multiplicador Power Play 3x .

salieron los números 15, 46, 61, 63, 64 y el Powerball 1, con multiplicador . El sábado 16 se extrajeron el 23, 40, 49, 65, 69 y el Powerball 23, también con Power Play 3x .

se extrajeron el 23, 40, 49, 65, 69 y el Powerball 23, también con . El miércoles 13 los números fueron 4, 11, 40, 44, 50 más el Powerball 4.

En los sorteos del lunes 11 y sábado 9 de agosto aparecieron combinaciones como 6, 16, 33, 40, 62, con el Powerball 2 en el primer caso y: 7, 14, 23, 24, 60, con el Powerball 14 en el segundo.

La tendencia del mes muestra acumulados en aumento, con jugadas que multiplican premios secundarios gracias al Power Play.

¿Cómo verificar los números ganadores en el Powerball?

La herramienta para chequear los números está disponible en el sitio oficial del Powerball, y permite revisar si un boleto resultó ganador o si una combinación salió sorteada.

Para ello, se deben ingresar los números seleccionados y definir un rango de fechas. El sistema muestra únicamente aquellas combinaciones que hubieran obtenido un premio en los sorteos correspondientes.

La Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés) recuerda que los boletos ganadores deben canjearse en el estado o jurisdicción en el que fueron adquiridos, sin excepción.