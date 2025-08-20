El sueño de los US$643 millones: el premio mayor de Powerball busca un ganador este miércoles 20 de agosto
Con US$2 se accede a un juego con nueve formas de ganar; solo hay una posibilidad en 292 millones de alcanzar el premio mayor
- 3 minutos de lectura'
La lotería Powerball llega a este miércoles 20 de agosto con un acumulado que lo convierte en el premio más alto de 2025 y uno de los mayores de la última década. El sorteo se realizará en Tallahassee, Florida, y mantiene en vilo a millones de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora.
De cuánto es el premio Powerball del 20 de agosto de 2025
Con US$643 millones en juego, el Powerball de este 20 de agosto se convirtió en el sorteo más esperado del año. El pozo crecerá si nadie logra acertar los seis números en esta edición.
Quien resulte ganador podrá elegir entre dos modalidades de cobro: un pago único en efectivo de US$290,6 millones (Cash Value) o 30 cuotas anuales crecientes durante 29 años. En ambos casos, las cifras se calculan antes de los impuestos federales y estatales que corresponden.
Los sorteos se realizan los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este de EE.UU.) desde el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee. Según Powerball, las transmisiones se pueden ver en vivo en canales de televisión locales, en el sitio web oficial y también en el canal de YouTube de Powerball, que publica clips de cada jugada.
¿Cuánto cuesta participar en Powerball?
Cada boleto tiene un valor de US$2 por jugada, aunque en Idaho y Montana el juego se vende junto a la opción Power Play por un mínimo de US$3, de acuerdo con Powerball. El mecanismo es sencillo: se deben elegir cinco números del 1 al 69 y un número adicional del 1 al 26 para la bola roja. También se puede optar porque el sistema seleccione los números al azar.
¿Cómo se juega el Powerball?
Powerball ofrece nueve maneras de obtener premios, pero la posibilidad de quedarse con el acumulado mayor es de 1 en 292 millones, según datos oficiales.
Los resultados recientes del Powerball: números ganadores de agosto 2025
Los sorteos más cercanos dejaron millones en premios secundarios, aunque el acumulado mayor sigue sin dueño.
- El lunes 18 de agosto salieron los números 15, 46, 61, 63, 64 y el Powerball 1, con multiplicador Power Play 3x.
- El sábado 16 se extrajeron el 23, 40, 49, 65, 69 y el Powerball 23, también con Power Play 3x.
- El miércoles 13 los números fueron 4, 11, 40, 44, 50 más el Powerball 4.
- En los sorteos del lunes 11 y sábado 9 de agosto aparecieron combinaciones como 6, 16, 33, 40, 62, con el Powerball 2 en el primer caso y: 7, 14, 23, 24, 60, con el Powerball 14 en el segundo.
La tendencia del mes muestra acumulados en aumento, con jugadas que multiplican premios secundarios gracias al Power Play.
¿Cómo verificar los números ganadores en el Powerball?
La herramienta para chequear los números está disponible en el sitio oficial del Powerball, y permite revisar si un boleto resultó ganador o si una combinación salió sorteada.
Para ello, se deben ingresar los números seleccionados y definir un rango de fechas. El sistema muestra únicamente aquellas combinaciones que hubieran obtenido un premio en los sorteos correspondientes.
La Asociación de Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés) recuerda que los boletos ganadores deben canjearse en el estado o jurisdicción en el que fueron adquiridos, sin excepción.
Otras noticias de Loterías en Estados Unidos
Tendencias. Números calientes y fríos: cuáles son los mejores para Powerball en agosto de 2025, según la IA
Pozo millonario. Resultados de la lotería Mega Millions este martes 19 de agosto en EE.UU.: hubo dos ganadores en Nueva York
Pozo millonario. Resultados de la lotería Powerball este lunes 18 de agosto: los números ganadores en Estados Unidos
- 1
Un juez civil falló en favor de que Cristina Kirchner no pague una indemnización multimillonaria por Vialidad
- 2
Uno por uno, cuándo son los paros de controladores aéreos que afectarán vuelos desde este viernes 22 de agosto
- 3
Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
- 4
Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió