Apagón total en Cuba: EE.UU. advierte por cortes en las comunicaciones y falta de información oficial

El Departamento de Estado de Estados Unidos difundió una advertencia luego del apagón que afectó a todo el territorio cubano como consecuencia de la desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). El evento también provocó reportes de interrupciones en los servicios de telefonía celular e internet.

EE.UU. emite una advertencia tras el colapso eléctrico en Cuba

“A partir de las 12 hs (ET), Cuba experimentó un corte total de energía debido a un colapso de la red eléctrica", informó el Departamento de Estado en redes sociales.

Un reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte sobre un colapso total del sistema eléctrico en Cuba que ha dejado a la isla sin energía X @TravelGov

Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, los medios oficiales del régimen señalaron que todavía no se conoce el motivo que originó la caída del sistema ni existe una estimación sobre el tiempo que demandará recuperar el suministro en todo ese país.

Frente a este escenario, Washington recomendó a los ciudadanos estadounidenses que permanecen en la isla o tienen previsto viajar mantenerse atentos a las novedades y organizar sus planes al considerar las dificultades operativas registradas tras el apagón. "Hay informes de interrupciones en los servicios de telefonía celular e internet”, señaló el organismo estadounidense.

Un sistema eléctrico bajo presión

El nuevo corte general representa la séptima desconexión total del SEN registrada en 18 meses. La Unión Eléctrica (UNE) en sus redes sociales que el país latino atraviesa un apagón nacional y confirmó que continúa la investigación para determinar las causas que provocaron la falla.

Antes del colapso, las propias autoridades habían previsto un déficit energético que podía dejar sin servicio de manera simultánea a una parte importante del territorio. Entre los factores señalados aparecen la indisponibilidad de varias unidades termoeléctricas por averías o tareas de mantenimiento y la escasez de combustible para sostener la generación distribuida.

De acuerdo con los datos oficiales, 106 centrales de generación distribuida permanecen fuera de funcionamiento por falta de combustible. A ello se suma la salida de servicio de varias plantas de generación y otras instalaciones que continúan bajo mantenimiento programado.

Debido a estas bajas, la disponibilidad total para el horario pico se estimó en apenas 935 megavatios (MW) para enfrentar una demanda máxima de 3100 MW, lo que genera un déficit de 2165 MW. Esta situación llevó a que se pronosticara una afectación simultánea de hasta el 71% del territorio nacional sin servicio eléctrico, según Telemundo.

Debido a esta falla crítica en la red nacional, las autoridades advierten que tanto el servicio de internet como la telefonía móvil presentan interrupciones severas X @TravelGov

Persisten los cortes y avanza la recuperación parcial de la electricidad

La UNE informó que el servicio permaneció afectado durante las 24 horas, incluida la madrugada. El mayor nivel de afectación se registró durante la noche y alcanzó a todas las provincias de la isla.

En La Habana, la Empresa Eléctrica comunicó en redes sociales que comenzó un proceso gradual de recuperación tras la desconexión nacional. Hasta la última actualización de este martes 7 de julio se habían restablecido 24 subestaciones y 93 circuitos de distribución, lo que permitió devolver el servicio a más de 281 mil clientes, equivalentes al 32,6% de los usuarios de la capital.

“El restablecimiento se realiza de forma gradual en la medida que lo permitan las condiciones del SEN”, señaló la agencia. Las tareas de reconexión priorizaron hospitales, centros de salud y sistemas de abastecimiento de agua.

Recomendaciones para quienes se encuentran en Cuba

La embajada de EE.UU. en La Habana reiteró que la interrupción del suministro puede extender las dificultades en las comunicaciones y recordó que no existe un plazo confirmado para el restablecimiento total del servicio.

“La red eléctrica cubana es cada vez más inestable. El sistema sigue siendo vulnerable y los cortes de luz regulares se producen con mayor frecuencia y durante períodos más prolongados. Los cortes de luz programados ocurren a diario, y los apagones imprevistos persisten en toda Cuba“, detalló la embajada estadounidense en un comunicado.

Entre las recomendaciones difundidas para los ciudadanos estadounidenses figuran:

Seguir las actualizaciones de la Unión Eléctrica.

Consultar los medios locales.

Mantener contacto con familiares y personas cercanas cuando sea posible.

Conservar cargados teléfonos móviles y baterías externas.

Disponer de linternas con pilas de repuesto.

Contar con reservas de agua y alimentos no perecederos.

Además, la embajada aconsejó prever alternativas para aquellas personas que dependen de equipos médicos conectados a la red eléctrica o de medicamentos que requieren refrigeración, mientras continúa la recuperación del sistema energético en un contexto marcado por la incertidumbre sobre la duración del apagón nacional.