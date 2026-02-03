Buenas noticias para los venezolanos: la nueva orden de Trump que abre una posibilidad a los inmigrantes en EE.UU.

Donald Trump comunicó la reapertura del espacio aéreo de Venezuela. A partir de esta decisión del gobierno de Estados Unidos, ocurrieron otras medidas similares. Por ejemplo, American Airlines confirmó que reanudará los vuelos a la nación sudamericana. Este nuevo contexto permitirá a muchos migrantes venezolanos visitar su país natal.

Trump anunció al reapertura del espacio aéreo de Venezuela

El anuncio de Trump llegó el último jueves, cuando contó que le comunicó a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que ordenaría abrir nuevamente el espacio aéreo, de acuerdo con Associated Press.

Delcy Rodríguez recibió la comunicación de que Donald Trump reabrió el espacio aéreo venezolano JUAN BARRETO� - AFP�

El presidente estadounidense le informó este cambio al secretario de Transporte, Sean Duffy, así como también a las autoridades militares correspondientes. De todas maneras, el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) aún mantiene una alerta sobre Venezuela.

“Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto y estarán seguros allí”, enfatizó el mandatario republicano.

El cierre del espacio aéreo había sido dispuesto por el gobierno estadounidense en medio de la tensión entre la administración Trump y Nicolás Maduro. Se trató de una de las tantas medidas de presión implementadas antes de la captura y traslado del líder del régimen.

Esa determinación fue comunicada en un primer momento por el propio Trump a través de un posteo en redes sociales. Luego, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) envió un mensaje mediante el sistema Notam.

Donald Trump había anunciado el cierre del espacio aéreo de Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro JUAN BARRETO� - AFP�

Allí, se alertaba a los pilotos sobre un “riesgo potencial para las aeronaves" que volaran en la zona de Maiquetía. En paralelo, se estableció un bloqueo de buques petroleros en las costas de Venezuela.

American Airlines reanudará los vuelos a Venezuela

Luego de que Trump anunciara públicamente el final del cierre del espacio aéreo en Venezuela, American Airlines dio a conocer que tiene en sus planes la reanudación de los vuelos hacia el país sudamericano.

La empresa hizo el anuncio a través de un comunicado, en el que reveló que tiene la intención de volver a tener viajes diarios. En tanto, aclaró que eos depende de que se retire la alerta de seguridad que emitió el DOS.

“American Airlines se enorgullece de ser la primera aerolínea en anunciar planes para restablecer el servicio directo entre EE.UU. y Venezuela”, indicó la compañía en la publicación.

American Airlines reveló que reanudará los vuelos de Estados Unidos hacia Venezuela Facebook American Airlines

De esta manera, retomará este trayecto luego de la suspensión que cortó una racha ininterrumpida de viajes de 30 años. La cancelación se concretó en 2019, cuando se inhabilitaron las rutas que conectaban Miami con Caracas y Maracaibo.

De acuerdo a las cifras de la Oficina del Censo citadas por CNN, en 2024 había 2,9 millones de cubanos en Estados Unidos. La gran mayor parte (1.800.000) se concentra en Florida.

El DOS aún mantiene la alerta para estadounidenses en Venezuela

A pesar de la mejora en las condiciones y el anticipo de Trump sobre el futuro de los viajes a Venezuela, oficialmente el DOS renovó recientemente la alerta.

En una publicación del 10 de enero de la embajada estadounidense en Venezuela, se ratificó la alerta nivel 4 vigente desde 2019. Asimismo, la agencia hacen las siguientes recomendaciones: