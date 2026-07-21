Mark Cuban, multimillonario estadounidense: “Todos los empleados deberían recibir acciones de la empresa”

En declaraciones recientes, el empresario estadounidense Mark Cuban profundizó en la desigualdad de ingresos en Estados Unidos y propuso como solución la distribución de acciones corporativas a todos los empleados, sin importar su rango jerárquico. Según su análisis, es necesario reformar el código fiscal para incentivar a las compañías a aplicar esta medida.

Mark Cuban propone entregar acciones a todos los empleados para reducir la desigualdad

En un episodio del podcast “What It Takes” de Unmoderated News, publicado el jueves pasado, Cuban afirmó que todos los trabajadores, sin importar su rango jerárquico, deberían recibir acciones de la empresa.

“Me gustaría que todos y cada uno de los directores ejecutivos, fundadores y emprendedores hicieran lo que yo hice, que fue otorgar participación accionaria a todos y cada uno de los empleados”, expresó en primer lugar.

Mark Cuban sostuvo que entregar acciones a los empleados es el mejor camino para reducir la desigualdad salarial X @realdavexrp

Fundador de Cost Plus Drugs y antiguo propietario mayoritario de los Dallas Mavericks, el empresario mantiene desde hace años esa postura.

En sus palabras, argumentó que esta es la forma más efectiva de reducir la desigualdad, ya que permite que los trabajadores se beneficien directamente cuando una compañía prospera.

“La forma de reducir la desigualdad de ingresos para cualquiera que trabaje con alguien es asegurarse de que reciba acciones y que, por lo tanto, se beneficie de ello”, sostuvo luego, citado por Business Insider.

El incentivo fiscal de Mark Cuban para ampliar la participación accionaria de los trabajadores

Para conseguir que las corporaciones apliquen su modelo, Cuban propuso que el gobierno utilice los impuestos como incentivos.

Las empresas que distribuyeran participación accionaria entre todo el personal podrían acceder a una tasa corporativa inferior al 21%.

Con el fin de obtener el beneficio fiscal, deberían otorgar a cada empleado el mismo porcentaje de su compensación en efectivo en forma de acciones que el que recibe el CEO.

El empresario puso un ejemplo práctico: si un CEO obtiene el 10% de su sueldo en participación accionaria, un conserje que gana 50.000 dólares percibiría US$5000.

En su análisis, Cuban sostuvo que cada empleado “merece el mismo porcentaje”, y sostuvo que “eso cambiará las reglas del juego”. Luego, añadió que las empresas que no adopten este enfoque podrían enfrentarse a impuestos más elevados.

La brecha entre CEO y trabajadores en Estados Unidos alcanzó niveles históricos

En las últimas dos décadas, la diferencia entre la remuneración de los principales ejecutivos y los ingresos del personal continuó en aumento. En 2024, los directores ejecutivos cobraban 281 veces más que un trabajador medio, en contraste con 1965, cuando recibían ingresos 21 veces superiores, según un informe del Economic Policy Institute (EPI).

Mark Cuban propuso un modelo de incentivos a través de impuestos para que las empresas entreguen acciones a sus empleados @theadamfriedlandshow

El análisis señaló también que, entre 1978 y 2024, la remuneración de los altos directivos aumentó un 1094%, en comparación con un incremento del 26% en los sueldos de un empleado promedio.

En un estudio más actual, Oxfam y la Confederación Sindical Internacional descubrieron que los directores ejecutivos de las mayores compañías del mundo disfrutaron de un aumento salarial real del 11% en 2025. Por su parte, el sueldo promedio de los trabajadores aumentó apenas un 0,5%.

Asimismo, en Estados Unidos la remuneración de los directores ejecutivos de las empresas del S&P 500 aumentó un 25,6% entre 2024 y 2025. En el caso de los trabajadores del sector privado, el incremento real fue del 1,3% en el salario medio por hora.

En este escenario, la propuesta de Cuban podría disminuir la brecha salarial entre ejecutivos y el personal, ya que su objetivo es otorgar acciones a todos los trabajadores, desde el CEO hasta el personal de limpieza.

El plan surge mientras muchos empresarios comienzan a analizar alternativas similares. A principios de julio, el multimillonario Elon Musk defendió este modelo.

“Siempre he tenido la filosofía de que todos en la empresa deberían recibir acciones de la misma, para que puedan participar en el potencial de crecimiento de la empresa”, expresó entonces.