Avanza el ICE en Nueva York: qué se sabe de los operativos por el Mundial 2026 que llegarán hasta Nueva Jersey

Nueva York y Nueva Jersey serán escenario de varios partidos del Mundial 2026 durante las próximas semanas. En ese contexto, el despliegue previsto de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) generó alarmas entre aficionados y organizaciones de inmigrantes que siguen de cerca los preparativos del torneo.

Qué se sabe sobre los operativos del ICE durante el Mundial 2026

Según explicó Tom Homan, el denominado zar de la frontera de Donald Trump, en una entrevista con CBS News, el plan estratégico no tiene como prioridad la realización de redadas ni operativos migratorios dentro de los estadios.

Con este escenario, aclaró que los agentes del ICE actuarán si detectan hechos vinculados con la seguridad pública o personas que se encuentren en situación migratoria irregular y estén involucradas en delitos.

“Tenemos una responsabilidad que vamos a llevar a cabo a nivel nacional. Si encontramos un problema que involucra a un inmigrante ilegal, vamos a tomar medidas al respecto. Sin embargo, el enfoque principal es mantener esos eventos seguros”, afirmó Homan.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó el despliegue previsto para el torneo y comparó estas tareas con los operativos de seguridad que habitualmente se implementan durante el Super Bowl y otros grandes eventos deportivos.

“Hace 18 meses, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera sabían que existía el ICE. Los medios y el público los han convertido en villanos. Cuando nuestros agentes están presentes en estos eventos deportivos, no estamos haciendo control de inmigración”, sostuvo también en declaraciones a CBS News.

Mullin agregó que los agentes federales estarán enfocados en detectar delitos como la venta de entradas falsificadas, la comercialización ilegal de mercadería, posibles amenazas a la seguridad y personas incluidas en listas de vigilancia.

Mundial 2026 en Nueva York y Nueva Jersey: las medidas de seguridad

Nueva York y Nueva Jersey serán sede de varios encuentros de la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford. En paralelo al despliegue de seguridad anunciado por las autoridades federales, los organismos locales activaron operativos especiales de movilidad y tránsito para los encuentros programados en la región.

El Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT, por sus siglas en inglés) anunció cierres de calles, restricciones para camiones y carriles exclusivos para autobuses en Manhattan tanto para facilitar el traslado hacia el estadio como hacia el Fan Festival y otros eventos programados.

Este sábado 13 de junio, Brasil enfrentará a Marruecos por la primera fecha del Grupo C; se espera la presencia del ICE en las afueras del estadio Nueva York/Nueva Jersey Imagen generada con IA

El primer gran operativo en la zona se desplegará este sábado 13 de junio por el partido entre Brasil y Marruecos, correspondiente a la primera fecha del Grupo C. El encuentro comenzará a las 18 hs (hora local).

Según el NYC DOT, habrá cierres temporales en la 33rd Street entre 6th Avenue y 8th Avenue y en la 32nd Street entre 6th Avenue y 7th Avenue.

La respuesta de las organizaciones migrantes en Nueva York por la presencia del ICE en el Mundial

La participación de agencias federales en tareas de seguridad llevó a distintas organizaciones a reforzar sistemas de asistencia jurídica y acompañamiento comunitario.

Markwayne Mullin habló sobre el despliegue del ICE durante el Mundial

Según CT Mirror, grupos de distintas ciudades sede comenzaron a distribuir información sobre derechos migratorios, líneas de ayuda y contactos de abogados especializados.