Trabaja como operario en Maryland, ganó US$50.000 en la lotería hace 10 años y la suerte volvió a tocar su puerta

Un operario de Maryland ganó el premio mayor de la lotería tras obtener 50.000 dólares en un sorteo. Sin embargo, esta no es la primera vez que la suerte está de su lado: hace aproximadamente una década, ya había resultado ganador del mismo monto en el mismo juego.

Un operario de Maryland gana por segunda vez US$50.000 en la lotería

Según informó la Lotería de Maryland, el pasado 5 de julio el hombre compró un boleto del juego Cash to Go, que ofrecía un premio principal de US$50.000. “Realmente no puedo creer que esto haya pasado. No debería estar aquí”, afirmó el residente de Silver Spring.

El hombre ganó el premio mayor de US$50 mil del juego Cash to Go Lotería de Maryland

“Las probabilidades de que suceda una vez son tan enormes, ¿pero para que vuelva a suceder?”, se preguntó el operario de Maryland, cuyo pasatiempo favorito son los boletos de raspa y gana de la lotería estatal. De forma inesperada, volvió a ganar el gran premio por segunda vez en una década.

El ganador adquirió su boleto en una tienda 7-Eleven de Takoma Park y eligió específicamente el juego Cash to Go, ya que había tenido buena suerte con ese boleto de US$5 en ocasiones anteriores. Al terminar de raspar y ver el resultado, se quedó inmóvil durante varios minutos. “Supe que era real de inmediato, pero simplemente no podía entender cómo era posible”, afirmó.

El ganador había obtenido el premio mayor en el mismo juego una década atrás Lotería de Mississippi

La Lotería de Maryland indicó que la tienda 7-Eleven ubicada en el 900 de Merrimac Avenue recibirá un bono de US$500 por haber vendido el boleto ganador del premio principal.

Cómo se juega al Cash to Go y cuáles son sus chances de ganar

Cash to Go es un juego de rasca y gana en el que un boleto de US$5 ofrece a los jugadores la oportunidad de obtener hasta US$50.000. Las probabilidades generales de ganar algún premio en este juego son, en promedio, casi uno de cada cuatro boletos resulta ganador de un premio.

En el juego Cashto Go Cash to Go los participantes compran un boleto de US$5 y les ofrece la oportunidad de obtener hasta US$50 mil de premio Freepik

Para ganar, el jugador debe raspar y comparar sus números con los ganadores. Si alguno coincide con cualquiera de los cuatro números sorteados, el participante recibe el premio que aparece junto a ese dígito.

Además, el juego ofrece símbolos especiales que pueden aumentar las chances de ganar:

Si aparece un símbolo de “alcancía” , el jugador gana el premio mostrado para ese símbolo.

, el jugador gana el premio mostrado para ese símbolo. Si aparece un símbolo de “bolsa de dinero”, el jugador gana automáticamente los 15 premios que aparecen en el boleto.

También existe un bono adicional de US$50, que se juega por separado.

Otra afortunada que ganó US$50 mil con el Cash to Go

Según indicó la Lotería de Maryland, una residente del condado de Anne Arundel ganó US$50 mil con un boleto de rasca y gana del juego Cash to Go el 5 de marzo. Con el premio, planea reemplazar su auto, que tiene más de dos décadas de uso.

La mujer relató que comenzó con este pasatiempo hace 15 años, cuando salía con una pareja aficionada a este tipo de juegos. Aunque la relación terminó, ella mantuvo el hábito de jugar. “Lo único que hago son rasca y gana”, afirmó.

Después de comprar el boleto y llegar a casa para guardar las compras, raspó sus boletos instantáneos y se dio cuenta de que había ganado el premio mayor. “Casi me desmayo”, dijo la ganadora.