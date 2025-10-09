Un río rosado en Massachusetts: el video que muestra la increíble escena de la cosecha de blueberry en el estado

Cada otoño boreal —de septiembre a noviembre—, Massachusetts se convierte en un espectáculo natural: los pantanos de arándanos se tiñen de rojo y forman ‘ríos rosados’ que atraen a locales y turistas. Durante la cosecha, los agricultores inundan los campos y enormes máquinas recogen la fruta que flota sobre el agua.

Cómo es la recolección de arándanos en Massachusetts

La temporada de arándanos se realiza una vez al año. Las bayas crecen en campos especialmente preparados durante aproximadamente 16 meses hasta que los productores agrícolas cubren los terrenos con agua para facilitar la recolección, según indicó Massachusetts Cranberries.

Los agricultores de Massachusetts inundan los pantanos con arándanos para su recolección (Instagram: @masscranberries)

Existen dos métodos de cosecha:

Cosecha en seco : se emplean máquinas para rastrillar los arándanos de las enredaderas hacia sacos de arpillera. Posteriormente, las bayas se retiran del campo mediante vehículos especiales o helicópteros y se llevan a estaciones de recepción, donde se clasifican según el color y su capacidad de rebotar . Estos frutos se destinan al mercado de fruta fresca y se utilizan principalmente para cocinar y hornear.

: se emplean Posteriormente, las bayas se retiran del campo mediante vehículos especiales o helicópteros y . Estos frutos se destinan al mercado de fruta fresca y se utilizan principalmente para cocinar y hornear. Cosecha en mojado: estos frutos tienen bolsas de aire en su interior, lo que les permite flotar. Por eso, los agricultores inundan los campos y utilizan tambores, conocidos como “batidoras de huevos”, para agitar el agua y desprender las bayas de las plantas para que floten hasta la superficie. Se emplean barreras de madera o plástico, llamadas “booms”, para agruparlas, que luego se elevan mediante cintas transportadoras o se bombean a camiones para su transporte a las estaciones de limpieza. Más del 90 % de la recolección se realiza mediante este método, y las frutas obtenidas se destinan a jugos, salsas o ingredientes de alimentos procesados.

La tradición de la cosecha de arándanos en Massachusetts

La cosecha de estos frutos es una tradición centenaria en Massachusetts. En los primeros tiempos, la recolección era más laboriosa, ya que los agricultores y sus familias debían recoger cada fruto a mano. En la década de 1880, se introdujo un utensilio recién inventado llamado “cucharón de arándanos”, cuya parte superior estaba diseñada para rastrillar las enredaderas y soltar las bayas, que caían en un recipiente, según detalló Smithsonian Magazine.

La mayor parte de la cosecha se realiza mediante el método en mojado, en el que los arándanos son desplazados por cintas transportadoras y flotan hasta la superficie Facebook: Massachusetts Cranberries

En 1912, Marcus L. Urann, director de la United Cape Cod Cranberry Company, comenzó a enlatar salsa para su consumo durante todo el año y desarrolló un jarabe que se volvió un ingrediente habitual en cócteles. Con el tiempo, Urann se asoció con otras compañías del sector y la empresa evolucionó hasta convertirse en Ocean Spray, que lanzó su clásico ‘tronco’ de arándanos en gel en 1941.

A partir de la década de 1960, los agricultores empezaron a inundar los pantanos, lo que redujo la necesidad de mano de obra. Cada fruto posee cuatro bolsas de aire en su interior, una característica evolutiva que permite que se mantenga a flote y propague sus semillas. Los cultivadores de épocas anteriores ya habían descubierto que podían separar los frutos maduros de los demasiado maduros o inmaduros al probar cómo rebotaban.

Cómo es la industria de arándanos en Massachusetts

Massachusetts dominó la industria de los arándanos durante décadas, hasta que Wisconsin se consolidó como líder en los últimos 31 años. Según indicó Associated Press, las proyecciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. para 2025 espera una producción total de 8,13 millones de barriles, un 9% menos que la cosecha del año pasado.

Al principio, la recolección de arándanos era muy laboriosa, ya que los agricultores y sus familias tenían que recolectar cada baya a mano Facebook: Massachusetts Cranberries

Wisconsin prevé recolectar 5,3 millones de barriles, un 3% menos que el año anterior, y superará a Massachusetts, que se proyecta que producirá 1,75 millones, un 22 % menos que el año pasado. Le siguen Oregón con una producción de 560 mil y Nueva Jersey con 520 mil.

En el Estado de la Bahía, alrededor de 300 agricultores gestionan más de 5261 hectáreas. Según Brian Wick, director ejecutivo de Massachusetts Cranberries, los resultados de Wisconsin se deben a que casi todos sus productores plantan especies de mayor rendimiento, mientras que en la entidad las variedades tradicionales aún representan aproximadamente el 40% de los pantanos. Estas variedades, más grandes, también resultan más rentables.