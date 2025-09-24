Qué es bueno para el mal de orín: el fruto que ayuda a combatirlo y evitar que vuelva

Los arándanos se destacaron durante siglos como un aliado natural para proteger el sistema urinario y reducir el riesgo de que los problemas reaparezcan. Ya sea en jugo, cápsulas o tabletas, consumir esta fruta de manera regular puede ser una estrategia efectiva para mantener el bienestar del tracto urinario, especialmente en mujeres con antecedentes de episodios recurrentes, según los especialistas. Sin embargo, la dosis exacta aún no está formalmente establecida por las autoridades sanitarias.

Los arándanos y su papel en la prevención de infecciones urinarias

Entre sus beneficios, estos frutos contienen compuestos llamados proantocianidinas (PAC, por sus siglas en inglés), que pueden impedir que las bacterias se adhieran a las paredes de la vejiga y ayudar a reducir el riesgo de recurrencia y la necesidad de acudir a citas médicas, según indicó PubMed Central (PMC, por sus siglas en inglés).

El consumo de arándanos con fines medicinales tiene sus raíces en los nativos americanos, quienes los empleaban como remedio para UTI y otras afecciones Freepik

Por otra parte, según detalló Houston Metro Urology (HMU, por sus siglas en inglés), nutricionalmente el jugo de arándano aporta mucha vitamina C y fibra, y tiene un sabor muy ácido. Se cree que esta propiedad ayuda a que bacterias como Escherichia coli no puedan crecer ni multiplicarse en el cuerpo. No obstante, no existe un régimen definido sobre la dosis de PAC ni una regulación formal por parte de las autoridades sanitarias para los productos de esta fruta.

La tradición de consumir estos alimentos con fines medicinales se remonta a los nativos americanos, quienes los utilizaban como remedio para las infecciones urinarias (UTI, por sus siglas en inglés) y otras enfermedades. Además, sus hojas se usaban para tratar problemas del hígado, ganglios inflamados y paperas, e incluso se envolvían con ellas las heridas para acelerar la cicatrización.

Cómo es la receta del jugo de arándano

Según Top Gastronómico, para un jugo de arándanos se necesitan los siguientes ingredientes:

Arándanos: 200 gramos.

Una taza de agua fría.

Jugo de medio limón.

Azúcar a gusto, si lo desea.

El jugo de arándano es rico en vitamina C y fibra, con un sabor notablemente ácido que dificulta que bacterias como Escherichia coli se desarrollen y se reproduzcan en el organismo Freepik

Los pasos para preparar la receta son:

Añadir los arándanos, el agua y el jugo de limón en una batidora o licuadora.

Triturar bien los ingredientes. Incorporar el azúcar o edulcorante.

Si se prepara en batidora y la mezcla queda demasiado densa, se puede añadir un poco más de agua. También puede colarse antes de servir.

Arándanos para prevenir infecciones urinarias: ¿son efectivos?

Los ensayos sobre la efectividad del jugo de arándano para prevenir las ITU arrojaron resultados mixtos. En un estudio realizado con mujeres con antecedentes de este tipo de episodios, el 20% de las participantes que bebieron 50 ml. diarios del extracto durante seis meses logró reducir su riesgo de presentar una infección.

Otra evaluación con adultos mayores que consumieron productos derivados de la fruta encontró que tenían la mitad de probabilidades de presentar glóbulos blancos y bacterias en la orina, indicadores de esta enfermedad.

De acuerdo con distintas organizaciones, se requieren más investigaciones para confirmar la efectividad del arándano y sus derivados Unsplash

Por su parte, PMC señaló que los suplementos de arándano rojo pueden ser útiles para prevenir UTI sintomáticas en mujeres con episodios frecuentes, en niños con antecedentes de infección y en personas que recibieron intervenciones que afectan la vejiga. Sin embargo, aún se necesitan más estudios clínicos para determinar con mayor precisión qué individuos se beneficiarían realmente de estos productos.

A su vez, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) indicó que la evidencia científica disponible es limitada e inconsistente para respaldar declaraciones de salud sobre el consumo de estas bebidas. De manera similar, hay información insuficiente para justificar afirmaciones sobre suplementos dietéticos de arándano y su capacidad para reducir el riesgo de ITU. De esta manera, siempre se recomienda acudir a un médico ante cualquier inconveniente.