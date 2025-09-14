Matthew Stafford lanza dos TDs y Rams arruinan el debut en casa de los Titans y Cam Ward

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Matthew Stafford lanzó para 298 yardas y dos touchdowns, y los Rams de Los Ángeles arruinaron el domingo el debut en casa del novato Cam Ward en la NFL, anotando 20 puntos consecutivos para vencer 33-19 a los Titans de Tennessee.

El receptor abierto Puka Nacua corrió 45 yardas para un touchdown. Davante Adams tuvo 106 yardas de recepción y una atrapada de touchdown. Joshua Karty también pateó dos goles de campo.

Los Rams (2-0) capturaron al número uno del draft en cinco ocasiones. El apoyador Byron Young tuvo dos capturas y le quitó el balón a Ward en la yarda 21 de los Titans en su segunda captura.

Tennessee, que lideraba 13-10 al medio tiempo, estaba arriba 16-13 cuando los Rams hicieron lo que podría llamarse su rutinaria remontada.

Los Titans (0-2) ahora han perdido ocho seguidos desde la temporada pasada. No contaron con el tackle derecho JC Latham ni el tackle nariz T’Vondre Sweat. John Ojukwu, promovido desde el equipo de práctica el sábado, reemplazó a Latham.

Ward completó 19 de 33 pases para 175 yardas y su primer pase de touchdown en la NFL.

El apoyador Cody Barton tuvo una intercepción, y Joey Slye pateó cuatro goles de campo para Tennessee.

