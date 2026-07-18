El hospital de referencia de EE.UU. que usa tecnología con IA para analizar el historial de los pacientes

Uno de los centros médicos más reconocidos de Estados Unidos, Mayo Clinic, comenzó a utilizar una herramienta de inteligencia artificial (IA) que analiza historiales clínicos, organiza documentos y genera resúmenes automáticos para ayudar a los médicos a preparar las consultas. El objetivo es reducir el tiempo dedicado a revisar expedientes y facilitar la identificación de información relevante para los diagnósticos y tratamientos.

Cómo la IA analiza el historial de los pacientes en Mayo Clinic

Según informó CNN, el sistema se llama Record Time y fue desarrollado para procesar grandes volúmenes de registros médicos provenientes de distintos centros de salud. La herramienta puede ahorrar entre cinco y 30 minutos de preparación por consulta, según la complejidad de cada caso, de acuerdo con el internista Alexander Ryu, quien participó en su desarrollo.

El sistema se llama Record Time y fue desarrollado para procesar grandes volúmenes de registros médicos Photographer: Dragos Condrea

La plataforma utiliza IA para ordenar los documentos de manera cronológica, generar resúmenes y facilitar las búsquedas dentro del historial. De esta manera, los profesionales pueden acceder más rápido a información que podría influir en decisiones sobre estudios complementarios o tratamientos.

“Recibimos una enorme cantidad de registros médicos, decenas de millones de páginas cada año, y necesitábamos una forma de encontrar la información importante”, explicó Ryu a CNN.

Además de sintetizar información, el sistema ayuda a identificar datos relevantes que podrían quedar dispersos entre cientos de documentos, lo que permite a los médicos llegar mejor preparados a cada consulta.

Cuánto tiempo ahorra la IA de Mayo Clinic a los médicos

Uno de los principales beneficios detectados por la institución es la reducción del tiempo administrativo previo a cada visita médica. Según Ryu, la herramienta permite dedicar menos tiempo a revisar documentación y más tiempo a la atención directa de los pacientes.

También contribuye a disminuir el riesgo de pasar por alto antecedentes, diagnósticos o resultados de estudios que podrían ser relevantes para definir los pasos siguientes del tratamiento.

Los otros proyectos de IA que desarrolla Mayo Clinic en Estados Unidos

El uso de IA en salud no se limita a Record Time. Según destacó Matthew Callstrom, director médico del programa de inteligencia artificial generativa de Mayo Clinic, a CNN, actualmente la institución tiene alrededor de 150 modelos de IA implementados en distintas áreas.

Algunos de esos sistemas están orientados a mejorar la detección temprana de enfermedades. Entre ellos se encuentra un ensayo clínico que evalúa si la tecnología puede ayudar a identificar pacientes con riesgo de desarrollar cáncer de páncreas o detectar la enfermedad en etapas iniciales.

El sistema de salud de Estados Unidos comenzó a incorporar IA en sus procesos Unsplash

Callstrom explicó a CNN que muchos casos de este tipo de cáncer se diagnostican cuando la enfermedad ya se encuentra avanzada. Por ese motivo, una detección más temprana podría ampliar las opciones de tratamiento disponibles para los pacientes.

Uno de los principales beneficios detectados por la institución es la reducción del tiempo administrativo istock

La institución también informó avances en el uso de algoritmos capaces de analizar el ritmo cardíaco para detectar señales asociadas con la fibrilación auricular, que aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasculares. “Para los pacientes en los que se logra identificar, puede ser potencialmente transformador”, señaló el profesional.

Cómo Mayo Clinic evalúa sus herramientas de inteligencia artificial

De acuerdo con Mayo Clinic, antes de implementar una nueva solución basada en IA, somete los sistemas a procesos de evaluación similares a los utilizados en investigaciones clínicas.

Los modelos se prueban inicialmente con grupos reducidos de pacientes bajo supervisión médica. Posteriormente, se analiza su desempeño y, si los resultados son satisfactorios, la evaluación se amplía a una población mayor.