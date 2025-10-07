McGregor, estrella de la UFC, suspendido 18 meses por faltar a controles antidopaje

Conor McGregor, estrella de las artes marciales mixtas, recibió una suspensión de 18 meses por no presentarse a tres pruebas de detección de drogas en un periodo de un año, informaron este martes las autoridades antidopaje.

La Combat Sports Anti-Doping (CSAD) indicó que el peleador irlandés, de 37 años, no se presentó a las pruebas de dopaje del 13 de junio ni del 19 y 20 de septiembre de 2024, con lo que incumplió los protocolos antidopaje de "localización".

El organismo estableció el inicio de la suspensión del controvertido luchador desde septiembre de 2024, por lo que podrá volver a pelear el 20 de marzo del próximo año.

