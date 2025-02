Medicaid y CHIP: por qué medio millón de residentes de Nueva Jersey se quedaron sin cobertura de salud

Desde que las medidas de protección sanitaria relacionadas con el COVID-19 finalizaron, Nueva Jersey experimentó una drástica disminución en su cobertura pública de salud. Cerca de 500.000 residentes perdieron el acceso a servicios de Medicaid y CHIP, lo que generó preocupación sobre las consecuencias para los más pobres.

Según datos proporcionados por la Kaiser Family Foundation (KFF), el número de personas inscritas en estos programas disminuyó en un 22%, pasando de más de 2,2 millones en marzo de 2023 a menos de 1,8 millones en octubre de 2024.

Impacto de la reducción en la cobertura de salud

El descenso en el número de inscritos en Medicaid y CHIP es superior al promedio nacional. Mientras que en otras regiones del país la caída no supera el 16%, en Nueva Jersey alcanzó un 22%. Esto despertó dudas sobre las causas específicas que motivaron esta caída, ya que no solo involucra a personas que ya no califican, sino también a aquellas que fueron afectadas por problemas de procedimiento o falta de comunicación adecuada sobre los cambios tras la pandemia.

Además, el estado experimentó una tasa de desafiliación del 39%, considerablemente más alta que el promedio nacional de 31%. La complejidad administrativa y la falta de información sobre el proceso de renovación son factores clave que explican esta caída, ya que muchos residentes no pudieron completar a tiempo los trámites necesarios para continuar con la cobertura.

El descenso en el número de inscritos en Medicaid y CHIP es superior al promedio nacional. Foto: Archivo. Freepik

El proceso de “desinscripción” y sus efectos

La reducción en la cobertura de salud es consecuencia directa de la finalización de la inscripción continua que estuvo vigente durante la pandemia. Durante ese tiempo, se suspendieron las redeterminaciones de elegibilidad, lo cual evitaba que se retirara a los beneficiarios de Medicaid y CHIP. Esta medida formaba parte de la Ley de Respuesta al Coronavirus de las Familias Primero, que aseguraba la permanencia de los inscriptos.

Con la reactivación de los procesos de verificación en marzo de 2023, muchos de los beneficiarios no estaban al tanto de los requisitos para renovar su cobertura. Este desconocimiento, junto con fallos administrativos y la falta de personal para procesar las solicitudes, resultó en la pérdida injustificada de cobertura para miles de personas.

Medidas del estado para mitigar la pérdida de cobertura

Ante la magnitud de la reducción de beneficiarios, Nueva Jersey implementó varias medidas para aliviar la situación de los residentes afectados. Una de las estrategias más destacadas fue la extensión del período de inscripción especial, destinado a aquellos que perdieron su cobertura debido al fin de las protecciones sanitarias. A través de esta medida, se buscó facilitar la transición de los residentes al mercado de seguros de salud, brindándoles una nueva oportunidad para inscribirse.

A pesar de estos esfuerzos, el estado tuvo dificultades para aplicar el proceso de renovación automática a gran escala. Según un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, la tasa de exmiembros en Nueva Jersey se mantiene por debajo del 20%, esto significa que menos personas fueron renovadas de forma automática, un indicador de que las políticas implementadas no fueron del todo efectivas.

A pesar de los esfuerzos del estado para mitigar los efectos de la reducción de cobertura, sigue existiendo una brecha importante que deja a muchas personas sin atención médica. Foto: Archivo. Shutterstock

Qué hacer si se pierde la cobertura

Quienes perdieron su cobertura, es fundamental que busquen alternativas lo antes posible. El mercado de seguros de salud de Nueva Jersey, conocido como GetCoveredNJ, ofrece planes con subsidios para quienes califican, lo que permite acceder a opciones de cobertura más asequibles.

Además, ciertos cambios en la vida, como el nacimiento de un hijo, el matrimonio o la pérdida de un empleo, permiten acceder a un período de inscripción especial. Los afectados se deben informar sobre las opciones disponibles y actuar rápidamente para evitar períodos sin cobertura, que pueden resultar costosos y peligrosos para su salud.

El futuro de la cobertura pública en Nueva Jersey

El fin de la cobertura continua de Medicaid y CHIP en Nueva Jersey pone en evidencia la necesidad de políticas públicas más robustas y accesibles, especialmente para las personas de bajos recursos. A pesar de los esfuerzos del estado para mitigar los efectos de la reducción de cobertura, sigue existiendo una brecha importante que deja a muchas personas sin atención médica.

El gobierno estatal deberá seguir trabajando para garantizar que los más vulnerables tengan acceso a servicios médicos adecuados y a una cobertura de salud accesible y con buena comunicación.