Médico será sentenciado por suministrar ketamina a Matthew Perry

Un médico que suministró ketamina al actor de la popular serie "Friends" Matthew Perry en los meses previos a su sobredosis fatal conocerá su sentencia este miércoles en un tribunal de Los Ángeles.

Salvador Plasencia, de 43 años, uno de los cinco acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023, se declaró culpable de cuatro cargos de distribución de ketamina.

Encará hasta 40 años de cárcel, así como una multa que podría alcanzar millones de dólares. Además, renunciará a su licencia médica.

La muerte de Perry a los 54 años conmocionó a los fanáticos de "Friends" alrededor del mundo, que conocían sus problemas de adicción a las drogas.

En una audiencia anterior, la abogada de Plasencia, Karen Goldstein, dijo que su cliente lamentaba profundamente sus acciones.

"El Dr. Plasencia está profundamente arrepentido por las decisiones de tratamiento que tomó al proporcionar ketamina a Matthew Perry", dijo Goldstein en un comunicado.

"Está aceptando completamente la responsabilidad (...) reconociendo su fracaso en proteger al Sr. Perry, un paciente que era especialmente vulnerable debido a su adicción", agregó.

Plasencia no proporcionó a Perry la dosis fatal de ketamina, pero suministró la droga al actor en las semanas previas a que fuera encontrado muerto en un jacuzzi en su residencia de Los Ángeles.

Otras sentencias

Otro médico, Mark Chavez, se declaró culpable en octubre de conspirar para proporcionarle ketamina a Perry.

Plasencia supuestamente compró ketamina a Chavez y se la vendió al actor estadounidense-canadiense a precios enormemente inflados.

"Me pregunto cuánto pagará este imbécil", escribió Plasencia en un mensaje de texto presentado por los fiscales.

Las otras cuatro personas que también han admitido su participación en suministrarle drogas al actor serán sentenciadas en los próximos meses.

Entre ellas figura Jasveen Sangha, conocida como la "Reina de la Ketamina" que suministraba drogas a clientes de alto nivel y celebridades. Podría ser encarcelada hasta por 65 años.

La serie "Friends", que seguía las vidas de seis neoyorquinos que navegaban temas como la adultez, las citas y las carreras profesionales, atrajo a una audiencia masiva y convirtió en megaestrellas a actores que hasta entonces eran desconocidos.

El papel de Perry como el sarcástico e infantil Chandler le trajo una considerable riqueza, pero ocultaba una oscura lucha contra la adicción a los analgésicos y el alcohol.

Perry había estado tomando ketamina como parte de una terapia supervisada para la depresión. Pero los fiscales dicen que antes de su muerte se volvió adicto a la sustancia, que también tiene propiedades psicodélicas y es una droga popular en fiestas.

