Condenaron a 15 años de prisión a la “reina de la ketamina” por vender las drogas que mataron a Matthew Perry

Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, fue condenada este miércoles a 15 años de prisión por vender las drogas que mataron a Matthew Perry. Sangha le vendió 25 frascos de ketamina al reconocido actor de Friends cuatro días antes de su muerte.

Una jueza federal dictó la sentencia a la mujer, que se había declarado culpable por la venta de la droga que mató al artista en 2023. Es la tercera acusada que fue condenada de las cinco personas que se declararon culpables por la sobredosis del actor de 54 años.

Perry se hizo conocido por su labor en la serie donde interpretó al personaje de Chandler Bing en los años 90, que duró 10 temporadas y que contó con su participación en 234 episodios. Tanto durante la serie como posteriormente, el artista había experimentado adicciones a las drogas, lo que lo llevó varias veces a internarse en centros de rehabilitación.

Elenco de "Friends": Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Courteney Cox y David Schwimmer en Universal Studios en Universal City, California Jim Smeal - Ron Galella Collection

Perry fue encontrado el 29 de octubre de 2023 en el jacuzzi del patio de su casa en Los Ángeles, California. La autopsia halló una alta concentración de ketamina -una droga que suele usarse como anestésico quirúrgico- en su sangre y determinó que los efectos agudos de la sustancia lo mataron.

Su muerte conmocionó a los fans de Friends y dio lugar a una investigación policial que desarticuló una red de proveedores y cómplices, entre los cuales figuraban médicos que lucraban con la adicción de Perry, quien era su paciente.

Sangha se había declarado culpable en agosto del año pasado. En su acuerdo con la Fiscalía había admitido la culpabilidad de cinco cargos federales, entre ellos uno por distribución de ketamina que resultó en muerte o lesiones corporales graves, tres cargos por distribución de la sustancia y uno por mantener un departamento en North Hollywood que funcionaba como un auténtico “emporio de drogas” en Los Ángeles.

Jasveen Sangha, apodada la "Reina de la ketamina", se declaró culpable de cinco cargos federales por distribuir ketamina relacionados con la sobredosis de Matthew Perry en octubre de 2023 x/@cinearchivess

Este miércoles, justo antes de que se dictara la sentencia, Sangha dijo a la jueza que llevaba la vergüenza como “una chaqueta”. “Estos no fueron errores. Fueron decisiones horribles que destrozaron la vida de las personas y la de sus familiares y amigos”, expresó.

Su acuerdo de culpabilidad fue el único que incluyó el reconocimiento de haber causado la muerte de Perry. Además, su condena es mucho más larga que la de todos los demás. Los fiscales la describieron en documentos judiciales como la “reina de la ketamina” porque tenía una elaborada operación de drogas dirigida a clientes de alto nivel para darse un estilo de vida de viajes en jet, pese a haber tenido una vida de privilegios.

En tanto, los abogados de Sangha habían señalado que el tiempo que la mujer pasó en la cárcel desde su acusación formal en agosto de 2024 debían ser suficientes, ya que no tenía antecedentes penales y tuvo una conducta ejemplar como reclusa. Sin embargo, el pedido fue rechazado.

Matthew Perry en la fiesta GQ Hombres del año en West Hollywood, California, en 2022 Willy Sanjuan - Invision

Perry había usado la droga a través de su médico habitual como un tratamiento legal fuera de indicación para la depresión. Sin embargo, buscó más de lo que el médico estaba dispuesto a darle y terminó con el doctor Salvador Plasencia, que admitió haberle vendido la droga ilegalmente y fue condenado a dos años y medio de prisión. Más tarde, Perry llegó a Sangha, que le vendió 25 frascos de ketamina por 6000 dólares en efectivo cuatro días antes de su muerte.

Otro médico, que admitió haberle dado a Plasencia la ketamina que este le vendió al actor, fue sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario. El asistente de Perry y un amigo suyo, quienes admitieron haber actuado como intermediarios del actor, están a la espera de sentencia.

En tanto, Sangha también admitió haberle vendido drogas a Cody McLaury, un hombre de 33 años que murió de sobredosis en 2019. El escrito de la sentencia señaló que cuando se enteró de que la ketamina contribuyó a su muerte, dijo que “no le importó y siguió vendiendo”. Tuvo la misma reacción en 2023 con la muerte de Perry.

Con información de AP y AFP