México defiende ante EE.UU. la corona de la Copa Oro en otra edición del clásico de la Concacaf

HOUSTON (AP) — México buscará el domingo revalidar el título de la Copa Oro en una final contra su clásico rival Estados Unidos.

Será la octava ocasión que estas selecciones se enfrenten en el partido decisivo del campeonato de la CONCACAF.

El Tri llega al duelo en el estadio NRG de Houston tras transitar un exigente recorrido, aplicándose para vencer 1-0 a Honduras en las semifinales. Superaron 2-0 a Arabia Saudita en los cuartos de final luego de liderar el Grupo A con siete unidades.

“Todos mis equipos tienen un común denominador: corren como cabrones. No entiendo a un profesional que sea pasivo, que no corra y no luche, porque te pagan por ello”, dijo Javier Aguirre, el técnico de México. “Lo que sigue es empatar esta idea con un título. Eso nos daría fuerza, intentar ser congruentes con lo que decimos y llevamos a cabo”.

El camino a la final para los estadounidenses ha sido más complicado: vencieron 2-1 a Guatemala por el pase al partido por el título y sometieron por penales (4-3) a Costa Rica luego de haber empatado 2-2 durante el tiempo regular. La primera ronda la libró sin problemas en el Grupo D, con un pleno de victorias para sumar nueve puntos.

El estratega argentino Mauricio Pochettino resaltó que en las semifinales hubiera más apoyo para el conjunto chapín en las gradas del estadio City Park de Saint Louis, algo que podría repetirse en Houston, con mayor respaldo para el Tri.

“Fue como jugar en Guatemala”, reflexionó Pochettino tras las semifinales. “Eso fue bueno para nuestros jugadores, porque fue un ambiente que no esperábamos”.

México llega a esta final con los antecedentes de su lado en las confrontaciones ante Estados Unidos, con cinco triunfos y dos derrotas en duelos por el título. El otro partido con el formato de Copa Oro fue en la primera edición de 1991, con un triunfo estadounidense en la ronda de semifinales.

“El Vasco” Aguirre volverá a medirse a Estados Unidos en una final en su tercera etapa al frente del Tri. En el choque de 2009 lo acompañó la más contundente victoria de 5-0 en el recuento de partidos por el cetro.

El Tri es el gran dominador en la historia del torneo con 12 coronas desde que surgió en 1963, como el Campeonato de Naciones de la Concacaf. Con el nombre de Copa Oro, el conjunto mexicano ha cosechado nueve coronas (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019 y 2023).

Estados Unidos ha sido el único que ha opuesto resistencia al combinado mexicano con la conquista de siete títulos (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 y 2021) bajo el nuevo formato. Únicamente Canadá se coló en el listado de campeones de Copa Oro con su cetro en 2000.

