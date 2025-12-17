Miami: se robó una Ferrari, la manejó perseguido por la Policía y la chocó contra un poste de luz

Delincuentes asaltaron un camión que transportaba dos autos de lujo por la ciudad de Miami, en Estados Unidos, se dieron a la fuga con los vehículos y uno de ellos chocó contra un poste de luz, que causó un apagón masivo en el barrio de Brickell.

El hecho tuvo lugar el martes por la tarde, cuando una mujer -dueña de los autos- denunció ante la policía que un grupo de asaltantes habían robado una Ferrari Purosangue 2024 y un Rolls-Royce Cullinan 2025 de un camión, que los transportaba para rotularlos en un negocio en las afueras de Miami Beach a donde nunca llegaron, según indicó ABC 7.

Parte de la persecución en Miami y el choque de la Ferrari

Las autoridades iniciaron el protocolo de búsqueda y rastreo mediante el uso de las cámaras de seguridad de la ciudad para localizar los vehículos. Eso los llevó hasta la ubicación por la que transitaban en Southwest 2nd Avenue y 17th Street.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, los conductores se dividieron y empezó una persecución que se alargó por al menos siete cuadras. No obstante, el ladrón que conducía la Ferrari perdió el control del vehículo y chocó de frente contra un poste de energía ubicado entre las calles 12 y 13, según informó NBC 6.

Esta secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad de la zona, en la que se escucha una acelerada, un chillido por el freno de las ruedas y un fuerte estruendo producto del choque en la vereda. Además, en los últimos segundos del clip, que se viralizó en redes sociales, se alcanzan a ver chispas que brotan del motor del vehículo.

El delincuente sufrió heridas leves y quedó detenido por la policía. No obstante, fue llevado a un centro médico para corroborar su estado de salud. Mientras tanto, el Rolls-Royce fue recuperado en el condado de Miami-Dade al cabo de unas horas.

El impacto contra el poste de luz afecto la distribución eléctrica de la zona y dejó sin luz a al menos 15 casas por unas horas hasta que el servicio fue reestablecido tras su reparación.

El Ferrari Purosangue 2024 es el primer modelo de la marca italiana con carrocería tipo SUV, o sea con cuatro puertas y cuatro plazas. Se trata de un modelo clave en la historia de la compañía, ya que combina mayor versatilidad y confort con prestaciones propias de un superdeportivo, sin resignar el ADN de Maranello. Este tiene un precio inicial en Estados Unidos que ronda los US$400.000.

Por su parte, el Rolls-Royce Cullinan 2025 es uno de los SUV de lujo más exclusivos del mercado y representa el pináculo del confort, la artesanía y el prestigio automotriz británico, diseñado para clientes que quieren lo "mejor de lo mejor" en términos de lujo y presencia. La versión estándar ronda los US$408,000, mientras que la más deportiva y personalizada, llamada Black Badge, parte de aproximadamente US$ 470,000.