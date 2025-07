¿Se termina la ciudadanía de EE.UU. por nacimiento? Los 28 estados donde podría quedar eliminada por decisión de Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo que limita el alcance de las medidas cautelares de los jueces federales, permitiendo que la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que restringe el derecho a la ciudadanía por nacimiento pueda entrar en vigor en al menos 28 estados donde no existen bloqueos judiciales vigentes.

En qué estados y a quiénes se le suspendería la ciudadanía por nacimiento

La suspensión de la ciudadanía por nacimiento afectaría, en principio, a los 28 estados que no impugnaron la orden, según informó The New York Times. La prohibición de la ciudadanía por nacimiento impactará en los hijos de personas sin estatus legal o con visas temporales.

Por el momento, la medida se aplicaría en los siguientes estados:

Alabama

Alaska

Arkansas

Florida

Georgia

Idaho

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Mississippi

Missouri

Montana

Nebraska

New Hampshire

Dakota del Norte

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Utah

Virginia

West Virginia

Wyoming

En el caso de Nueva York, California, Maryland, Carolina del Norte, Colorado y Washington, organizaciones sin fines de lucro presentaron una demanda contra la medida y tres jueces federales fallaron a favor.

Nueva York también forma parte de los estados que rechazó el proyecto que busca suspender la nacionalidad por nacimiento Foto Facebook NICE: New Immigrant Community Empowerment

“Denegar la ciudadanía por nacimiento generaría un impacto en todo Estados Unidos. Permitir esta orden provocará una clasificación en los niños”, aseveró el escrito presentado el 27 de junio de 2026 por la corte de New Hampshire, Massachusetts.

En qué consiste la orden emitida por Donald Trump que suspende la ciudadanía por nacimiento

La medida fue comunicada por la administración Trump el 25 de enero de 2025, a solo cinco días de iniciar su segundo mandato. Ahí, en un escrito publicado por el sitio web de la Casa Blanca, detalló que se suspendería la ciudadanía a ciertas personas nacidas en EE.UU.

La medida afectaría en el caso de que la madre cuente con permiso temporal o no tengan documentos Freepik

“La Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado como una extensión universal de la ciudadanía a todas las personas nacidas en Estados Unidos. La Decimocuarta Enmienda siempre ha excluido de la ciudadanía por nacimiento a las personas nacidas en Estados Unidos, pero no sujetas a su jurisdicción“, se puede leer en el documento firmado por Donald Trump.

A qué familias afectaría la medida

La madre se encuentra de manera ilegal en EE.UU. y el padre no es ciudadano o residente legal.

La madre se encontraba en Estados Unidos al momento del nacimiento con un permiso temporal y el padre no era ciudadano de Estados Unidos o residente permanente legal al momento del nacimiento.

Con respecto al último punto, las mujeres embarazadas que cuenten con visa de turismo, estudiantil o de trabajo al momento de parto no tendrán la posibilidad de obtener la ciudadanía para su hijo.

Quiénes no se verán afectados por la resolución de Donald Trump

El Poder Ejecutivo detalló que la normativa solo se aplicará a las personas que nazcan dentro de Estados Unidos a 30 días de entrar en vigor la orden. A su vez, la normativa no afecta a los hijos de residentes legales que apliquen por la ciudadanía estadounidense.

“Esta sección se aplicará a las personas que nazcan dentro de los Estados Unidos después de 30 días a partir de la fecha de esta orden. Nada de lo dispuesto en esta orden se interpretará como que afecta el derecho de otras personas, incluidos los hijos de residentes permanentes legales, a obtener documentación de su ciudadanía estadounidense“, detalló el documento firmado por Donald Trump.