Avanza el ICE: deportaron a la esposa de un exinfante de marina tras solicitar la green card

Diana Butnarciuc, esposa de un veterano de la Infantería de Marina, fue deportada tras ser detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una entrevista para obtener la residencia permanente. Había llegado a Estados Unidos en 2008 y contaba con una orden de expulsión previa.

Punto por punto: qué se sabe del caso de Diana Butnarciuc

Butnarciuc se mudó de Moldavia a EE.UU. en 2008 y solicitó asilo político. En 2017 fue denegado el trámite y las autoridades emitieron una orden de expulsión, según consignó 8 News Now.

Diane Butnarciuc llegó a EE.UU. en 2008 y pidió el asilo político The Mirror

Para 2019 no contaba con más apelaciones. Pese a ello, al año siguiente presentó el formulario I-130 junto a su esposo, Patrick Baja, para obtener la residencia permanente por matrimonio.

“Todo lo que hicimos fue legal. Nunca tuvo antecedentes penales y trabajó durante años. La gente piensa que debe haber hecho algo malo”, dijo Baja, quien es un veterano de la Infantería de Marina de Las Vegas, en diálogo con el Daily Mail.

Entrevista para la residencia y su posterior detención

De acuerdo con Darren Heyman, abogado de inmigración de Diana, el matrimonio esperó cinco años para una entrevista.

Sin embargo, cuando se la concedieron a fines de febrero, fue detenida por agentes del ICE.

“Entró a las 8.20 hs de la mañana y habló con el agente durante cinco minutos. Fue entonces cuando el ICE entró en la oficina”, relató Baja en diálogo con The Mirror.

Butnarciuc estuvo en el Centro de Detención de Henderson hasta que fue deportada menos de dos meses después, dejando a dos hijos en Estados Unidos con su padre.

“Soy veterano del Cuerpo de Marines. Ella lo es todo para mí, mi apoyo incondicional”, relató su esposo.

Luego agregó: “Durante la entrevista, no le explicaron el proceso en absoluto. Solo se la llevaron y le dijeron: ‘Vamos a averiguar qué pasa’. Y eso fue todo. Fue realmente sorpresivo”.

Heyman afirmó que, hasta el momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) no ha respondido a la solicitud I-130 de Butnarciuc.

La repercusión estatal del caso de Diana Butnarciuc

El fiscal general de Nevada, Aaron Ford, declaró a 8 News Now que el caso de Butnarciuc es solo un ejemplo de las políticas migratorias de la administración Trump.

El exmarine asegura que su esposa entró de manera legal en EE.UU. ICE

“Lo cierto es que lo que estamos viendo es atroz en todo el país. El ICE se ha descontrolado”, señaló.

Bajo esta premisa, le aseguró a la comunidad de Nevada que buscaría defender todos sus derechos.

“No me importa si has estado aquí tres generaciones o cuatro días. Si usted vive en este estado, soy su fiscal general y lo defenderé”, dijo Ford.