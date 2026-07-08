Actualizaciones del Uscis hoy: qué cambió en las reglas de la residencia por matrimonio

Las normas para solicitar la residencia permanente mediante el matrimonio con un ciudadano estadounidense continúan vigentes como se conocen bajo el gobierno de Donald Trump. Pero lo que cambió es que el proceso de evaluación de las solicitudes pasó a tener un nivel mayor de control por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), con el objetivo de identificar uniones celebradas únicamente para obtener beneficios migratorios.

El Uscis aumenta la revisión de los casos de green card por matrimonio

Las medidas aplicadas durante la administración Trump fortalecieron la supervisión de los expedientes analizados por el Uscis. El foco está puesto en verificar que las parejas mantengan una relación genuina y que cumplan con las condiciones previstas por la legislación migratoria.

Bajo el gobierno de Donald Trump, las autoridades migratorias implementaron controles más estrictos para identificar posibles fraudes o uniones por conveniencia Freepik

De acuerdo con Univision, cada año, alrededor de 300.000 personas solicitan la residencia permanente por esta vía. En ese contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) incrementó las auditorías y las revisiones destinadas a detectar inconsistencias en las solicitudes.

“Pueden llegar a verificar con los empleadores e incluso con visitas vecinales para verificar la relación”, puntualizó el abogado Armando Olmedo.

Cómo son las nuevas verificaciones en la green card por matrimonio

El mayor cambio se encuentra en la forma en que las autoridades analizan cada expediente. Además de revisar la documentación presentada, las unidades encargadas de detectar fraudes pueden ampliar las investigaciones cuando consideran que existen dudas sobre la autenticidad del vínculo.

Las medidas de verificación sobre procesos de green card por matrimonio incluyen entrevistas exhaustivas por separado, visitas a vecinos e incluso verificaciones con empleadores para confirmar la autenticidad de la relación Fotomontaje realizado con IA

Entre las herramientas utilizadas figuran:

Entrevistas con ambos integrantes de la pareja

Consultas a empleadores

En algunos casos, visitas al entorno donde residen para comprobar la información aportada durante el trámite

Otra práctica que puede aplicarse consiste en entrevistar a los cónyuges por separado. El objetivo es comparar las respuestas y determinar si ambas versiones coinciden respecto de aspectos de la convivencia y de la historia de la relación.

Qué casos de residencia por matrimonio reciben una revisión más detallada

Las autoridades también prestan especial atención a determinadas situaciones dentro del historial migratorio de los solicitantes. Entre ellas aparecen los casos de personas que permanecieron en EE.UU. después del vencimiento de su visa o que anteriormente estuvieron en condición migratoria irregular.

Este tipo de circunstancias no necesariamente impide acceder a la residencia, pero suele derivar en una revisión más extensa del expediente. Por ese motivo, la recomendación del abogado migratorio entrevistado por Univision es preparar la solicitud con documentación suficiente para demostrar que la relación no fue creada con fines exclusivamente migratorios.

Qué documentos ayudan a demostrar un matrimonio auténtico para la green card

El Uscis solicita pruebas que acrediten que la pareja desarrolla una vida en común. Entre los documentos que pueden respaldar la solicitud, según el sitio web oficial, figuran:

Cuentas bancarias compartidas

Declaraciones de impuestos conjuntas

Pólizas de seguro

Contratos de alquiler

Hipotecas a nombre de ambos

Registros laborales

Actas de nacimiento de hijos nacidos durante la relación

En algunos expedientes, las autoridades pueden requerir información adicional o convocar nuevas entrevistas antes de emitir una decisión definitiva sobre la solicitud de residencia permanente.